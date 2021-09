Les Clippers de Los Angeles coupent Yogi Ferrell, ciblant l’Europe

in

Yogi Ferrell n’a pas fini de convaincre dans le modèle Clippers de Los Angeles, désireux de réduire la masse salariale et d’ouvrir de l’espace sur leur effectif à un joueur qui pourrait être plus utile que ce meneur expérimenté. Fini le temps où le bon vieux Yogi a surpris la NBA avec d’excellentes performances dans les Mavs, étant maintenant sa sortie la plus probable pour continuer à profiter du basket-ball, se rendant en Europe, où il peut être un joueur important, comme l’a révélé Hoopshype.