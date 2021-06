Les Clippers de Los Angeles l’emportent sur Utah Jazz par 111-119

17/06/2021 à 9h07 CEST

Clippers de Los Angeles réussi à gagner Jazz de l’Utah sur la route par 111-119 au cinquième tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est laissée avec un score de 2-3 en faveur de Clippers de Los Angeles.

Le premier quart a été mené par l’équipe locale, augmentant l’écart à un maximum de six points (32-26) pour terminer avec 37-36. Après cela, le deuxième quart-temps a eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-24. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 65-60 au tableau d’affichage.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à regagner des points jusqu’à la reprise du match, a atteint une différence de 10 points (82-92) et s’est terminée sur un résultat partiel de 18-32 et un total de 83-92. Enfin, lors du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 28-27. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 111-119 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Clippers de Los Angeles a été cimenté de 37 points, cinq passes décisives et 16 rebonds de Georges Paul et les 25 points, deux passes et deux rebonds de Marcus Morris. Les 32 points et les trois rebonds de Bojan Bogdanovic et les 17 points, une passe décisive et 10 rebonds de Rudy Gobert ils n’étaient pas suffisants pour Jazz de l’Utah A remporté le match.

Après la victoire locale, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Centre Staples dans la sixième réunion de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.