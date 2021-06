Les Clippers deviennent forts chez Staples et écrasent Jazz

in

Clippers de Los Angeles revenir à la vie dans leur série de demi-finale de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 contre Jazz de l’Utah. Après le 0-2 initial pour l’équipe de Salt Lake City, la franchise de Los Angeles a réduit l’écart sur l’ensemble de l’égalité après avoir remporté le match 3 par un résultat retentissant de 106-132.

Les Clippers n’ont voulu montrer aucun signe de faiblesse à aucun moment du match. Un 3-0 les a laissés pratiquement éliminés, car jamais dans l’histoire de la NBA cet inconvénient n’a été surmonté en playoffs. A la mi-temps, le match s’est pratiquement soldé par un point de 49-64 pour les hommes de Tyronn Lue.

Les deux stars de ces Clippers se sont chargées de lui donner son premier point de la Demi-finale. Georges Paul a réalisé sa meilleure performance des séries éliminatoires actuelles avec 31 points, cinq passes décisives et 6-10 en triple (60% T3), et Léonard Kawhi il a été le MVP du match avec 34 points, 12 rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions en près de 38 minutes sur le terrain.

A noter le grand rôle également de Nicolas Batum et Reggie Jackson, tous deux avec 17 buts dans leur casier. Marcus Morris, qui n’a joué que 21 minutes, continue d’afficher un niveau très irrégulier dans cette série : lors des trois premiers matchs, il a échoué 15 des 16 triples qu’il a tentés.

Effort total de l’équipe. – @honey faits saillants de la victoire du match 3. pic.twitter.com/WkiIRw6Dq0 – LA Clippers (@LAClippers) 13 juin 2021

Loin de l’Utah, Conley nous manque

Lors du premier match au Staples Center, l’absence de Mike Conley a déjà été constatée dans un Utah Jazz qui avait réussi à bien survivre lors des deux premiers matchs sans lui grâce à un brillant Donovan Mitchell (qui a aussi été le meilleur du Game 3 avec 30 points et quatre passes décisives) et une défense très solide. Cependant, aujourd’hui, ce rôle de « meneur de jeu » que lui seul peut offrir a été manqué.