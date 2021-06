Les Clippers éliminent Jazz avec Terance Mann comme héros inattendu

19/06/2021 à 12:27 CEST

Les Los Angeles Clippers joueront la première finale de la Conférence Ouest de leur histoire après avoir éliminé les Utah Jazz vendredi (4-2) dans un match mémorable qui est venu de la main d’un héros hors du commun comme le jeune Terance Mann (131-119).

Mann, qui n’est professionnel que depuis deux saisons et joue un rôle de gamin polyvalent avec les Clippers, n’avait jamais marqué plus de 25 points en NBA.

Mais aujourd’hui, il a vécu la nuit de ses rêves avec 39 points dans un Staples Center de Los Angeles (USA) rendu à ses pieds et à pleine capacité pour la première fois depuis le début de la pandémie.

La griffe et la rage de Mann ont été essentielles pour que les Angelenos reviennent d’un match qu’ils ont perdu par 25 points au troisième quart.

Pas même l’absence du blessé Kawhi Leonard lors des deux derniers matchs n’aurait pu avec ces Clippers qui, désormais, ont tout coeur.

Georges Paul a donné sa meilleure version (28 points, 9 rebonds et 7 passes décisives), reggie jackson était effervescent (27 points et 10 passes) et Nicolas Batum et Patrick Beverley ils ont été les gardes du corps de luxe pour une superbe performance collective tant en attaque (51% en triples) qu’en défense (13 braquages).

La cruche d’eau froide pour le Jazz a été formidable, puisqu’ils ont réalisé le meilleur bilan de la saison régulière (50-22) et aujourd’hui ils se sont dit au revoir après un duel qu’ils ont totalement maîtrisé en première mi-temps (50-72).

Donovan Mitchell (39 points, 9 rebonds et 9 passes décisives) était la plus haute référence pour Utah.

Mike Conley, qui avait raté les cinq matchs précédents, est revenu ce soir mais n’a pas pu empêcher le désastre pour son équipe.

UN INVITÉ SURPRISE

Même si Mike Conley a fait la une de la nouveauté la plus importante du départ, la surprise au début a été l’irruption écrasante de Terance mann pour les Clippers.

Hyperactif et inépuisable, Mann a marqué 10 points sans un tir raté en moins de quatre minutes, y compris un excellent compagnon de rebond offensif sur une tour comme Rudy Gobert (12-10 avec 8.09 à jouer).

Les pièces commencèrent à s’assembler pour les Angelenos : Paul George attaqua avec un pouvoir pénétrant, Marcus Morris frappé du poste et Nicolas Batum il a augmenté ses prestations de défense.

Mais contrairement au match 5, le Jazz avait cette fois un Donovan Mitchell qui faisait la différence dès le départ.

Avec une bravoure presque téméraire pour percer la défense de la Tondeuses, la star du Jazz a récolté 16 points dans un premier quart fantastique (31-33).

Les Tondeuses a continué à tirer la caste avec un alley-oop de Mann ou un grand compagnon de Batoum sur Bojan Bogdanovic.

Mais Mitchell s’est rapidement trouvé un brillant allié dans la production musicale du Jazz.

Jordan Clarkson, élu 6e meilleur homme de la NBA, est sorti du banc comme une fusée et a livré une masterclass en tir à mi-distance pour catapulter le Jazz (42-55 avec 5,25 à jouer).

A ce moment-là, le Tondeuses ils montraient leurs premiers signes de faiblesse.

Abasourdis en attaque et sans antidotes en défense, les locaux ont subi les attaques d’un Clarkson absolument électrique (18 points au deuxième quart-temps).

Pour empirer les choses, Mitchell frappé deux triples d’affilée qui sont tombés comme une dalle à une équipe qui a disparu au deuxième quart (19-39) et a raté la solidité froide de Kawhi Leonard pour quand les choses tournent mal (50-72 à l’entracte).

Il n’y avait qu’à regarder les triples statistiques à la mi-temps pour constater la différence entre les deux équipes : le Jazz affichait un magnifique 63% (12 sur 19), tandis que les Clippers se noyaient dans un faible 30% (6 sur 20).

GRANDIR AVEC LA DÉFENSE

Ils pouvaient difficilement gagner ce match en concédant 72 autres points en deuxième mi-temps. Tondeuses ils ont fait face à la reprise mordante en défense.

Le plan a failli être perdu après un triplé monumental de Mitchell presque depuis le milieu de terrain, mais à partir de ce moment-là, les habitants ont volé plusieurs balles et coupé la distance de la main d’un Mann né pour épique (59-75 avec 9,26 restants).

A une époque où le Centre Staples Ils auraient pu leur tomber dessus, le Jazz a pris une profonde inspiration sur 3 points. Bogdanovic Oui Conley (64-85 en l’absence de 7.13).

Mais les Anges cherchaient déjà des candidats héros.

reggie jackson a jeté un coup d’œil pour apporter de la fraîcheur, mais l’homme de la nuit était un Mann sauvagement jeté, secouant le Jazz du coin en laissant sans protection Gobert devant un quintette beaucoup plus court et plus agile.

Un immense 21-5 partiel, relevé pierre par pierre de la défense, a montré la voie à certains Tondeuses furieux.

D’abord ils sont tombés en dessous de quinze points, après dix…

Et à chaque barrière renversée, les fans étaient de plus en plus convaincus que le retour était possible (85-90 avec 2,16 restants).

Au final, un triple de Jackson il a laissé le jeu complètement ouvert pour le dernier quart-temps au milieu de l’euphorie des supporters (91-94).

Batoum il a frappé un triple juste au début du quatrième quart pour égaliser le match et a également connecté un autre pour faire sortir son équipe (107-100 avec 8,40 à gauche).

George Momentum a pris le relais en attaque, tandis que Beverley et Jackson ont étouffé Mitchell dans un solide deux pour un en défense.

Le Jazz commençait à voir le fantôme de l’élimination au coin de la rue et ne pouvait arrêter certains impressionnants George et Jackson.

Ceux de l’Utah se sont battus jusqu’au bout, mais un triple de Beverly (125-115 en l’absence de 2.33) fermé une nuit pour l’histoire de la Tondeuses.