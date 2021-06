Les Clippers gagnent dans l’Utah sans Kawhi et proches de la finale de l’Est

in

Troisième victoire consécutive de Clippers de Los Angeles en vue de Jazz de l’Utah après avoir gagné pour la première fois à la Vivint Arena par 119-111.

Ceux de Tyronn Lue ont renversé la vapeur, ils se sont classés 3-2 et dans quelques jours, ils pourront se qualifier pour la première fois de leur histoire en finale de la Conférence Ouest s’ils parviennent à remporter le sixième match à Centre Staples. Et ils l’ont fait sans Léonard Kawhi, indéfiniment bas, mené par d’énormes Georges Paul, Marcus Morris et Reggie Jackson.

Supériorité des Clippers dans ces trois matchs. Dans ce dernier, la clé a été le troisième quart-temps, au cours duquel les Angelenos ont augmenté l’intensité défensive et ont laissé Salt Lake City en 18 points. Partielle de 32-18 pour récolter un avantage au tableau d’affichage qu’ils ont réussi à maintenir jusqu’au bout.

En l’absence de Leonard, Paul George a joué son meilleur match de la saison : 37 points (12 sur 22 du field goal), 16 rebonds et 5 passes décisives. Marcus Morris, à un très bon niveau tout au long de la série, a contribué 25 points (10 sur 16 aux tirs sur le terrain) et Reggie Jackson est parti jusqu’à 22. Les Clippers, à un pas de la finale Ouest.

Le Jazz, au bord du gouffre

Dans le Jazz, les 32 points de Bojan Bogdanovic n’ont pas suffi. Donovan Mitchell il a joué son pire match de la série : 21 points (4 sur 14 en triple) et 5 passes décisives. Ils sont au bord du gouffre, on verra s’ils peuvent le renverser.