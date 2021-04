Les Clippers humilient les Timberwolves sans défense

19/04/2021 à 7h30 CEST

Les Los Angeles Clippers ont passé ce dimanche sur un très pauvre Minnesota Timberwolves (124-105), sans aucune défense et que au troisième trimestre, ils perdaient déjà de 38 points.Los Angeles, lors de leur première rencontre avec le public au Staples Center se tient depuis plus d’un an, ils se sont rendus un hommage offensif authentique et se sont permis le luxe de réserver tous leurs partants dans un dernier set sans histoire.

Ricky Rubio a laissé la manchette pour les Wolves et a obtenu 6 points (2 sur 6 au tir), 2 rebonds, 5 passes décisives et un vol en 23 minutes, tandis que son coéquipier Juancho Hernangómez a réalisé 2 points (1 sur 5 en tirs) et 2 rebonds en 18 minutes.

Dans les Clippers, Ibaka était à nouveau absent en raison d’une blessure et a déjà accumulé plus d’un mois hors du terrain en raison de problèmes de dos.

Sur le tournage de Tyronn Lue, qui est entré dans le dernier quart-temps avec déjà 104 points sur son tableau de bord, se sont démarqués un Paul George (23 points, 7 rebonds et 5 passes) qui a traversé un bel état de forme en avril, et un Kawhi Leonard qui a touché le triple-double (15 points, 11 rebonds et 8 passes).

Six joueurs ont marqué des points à deux chiffres pour les Clippers, qui ont excellé en attaque avec 51% de tirs sur le terrain (45 sur 89) et 50% en triple (21 sur 42).

Les Clippers ont pris un bon départ avec 8 victoires au cours des 10 derniers matchs et se sont imposés à la troisième place de la Wild Western Conference (40-19) derrière les Utah Jazz (42-15) et les Phoenix Suns (40-16).

Au contraire, les Wolves sont toujours la pire équipe de la NBA (15-43) et n’ont gagné que 3 de leurs 10 derniers matchs.

Dans les rangs des Minnesotans, Anthony Edwards s’est démarqué avec 23 points (6 sur 16 au tir), 6 rebonds et 3 passes décisives.

AU RYTHME DE PAUL GEORGE

N’ayant aucun intérêt à protéger leur panier, les loups ont été emportés par un échange de coups très tôt qui allait bientôt faire des ravages.

Paul George s’échauffait et imposait son rythme dans un match marqué au départ par la prédominance des individus (16-10 après cinq minutes).

Ricky Rubio a réussi un triple, mais George a continué à marquer avec une facilité fascinante et Ivica Zubac a commencé à dominer la surface et à charger le rebond offensif (27-17 à trois minutes de la fin).

Cependant, la deuxième unité des Wolves, avec Juancho Hernangómez et Naz Reid parmi leurs bastions, a apporté de l’air frais au jeu et a réalisé un partiel méritoire 2-9 pour clôturer un premier quart égal (29-26). Malheureusement pour les loups, cet esprit de compétition à la fin du premier set est resté un simple mirage.

Le deuxième trimestre a été une véritable démonstration des Clippers, qui dans ces douze minutes, ils ont ajouté pas moins de 43 points et cela brisa la faible résistance de certains loups qui, au premier revers, baissèrent les bras sans poser de questions.

George avait déjà 16 points, 5 rebonds et 3 passes décisives à la mi-temps (72-53) pour des Clippers absolument mortels du périmètre (14 sur 24 sur 3s). Le basket généreux et le mouvement agile du ballon par les locaux se sont poursuivis après le passage dans les vestiaires et la différence a continué de s’intensifier sans frein.

Une énorme allée de Leonard a fait la différence de 25 points; Le pointeur 3 de George peu de temps après a porté la distance à 30 points.

Avec tous les poissons vendus au début du dernier quart (104-69), les Wolves ont sauvé quelque chose de l’honneur avec un 20-36 dans le dernier quart-temps alors que plus rien n’avait d’importance.

Les Clippers feront face à une sortie difficile mardi contre les Portland Trail Blazers, tandis que les Wolves joueront mardi et mercredi une double confrontation sur le court des Sacramento Kings.