Les Clippers l’emportent sur les Mavericks sans Doncic

Serge Ibaka est revenu ce dimanche avec les Los Angeles Clippers après son bref passage dans la G League et les Angelenos ont battu les Dallas Mavericks 97-91, qui pour troisième match consécutif n’a pas eu le blessé Luka Doncic.

Ibaka a joué 12 minutes hors du banc et a marqué 6 points (2 sur 8 tirs), 4 rebonds et 1 vol contre 2 revirements.

Le centre hispano-congolais est revenu le 7 novembre contre les Charlotte Hornets, après plus de cinq mois sans jouer en raison d’une blessure au dos, et a également joué le match pendant deux jours contre les Portland Trail Blazers.

Cependant, Ibaka a ensuite demandé à son entraîneur, Ty Lue, de rejoindre temporairement les Agua Caliente Clippers de la ligue de développement de la G League afin qu’il puisse ajouter plus de minutes et poursuivre sa configuration.

Panier IBAKA #NBASundays pic.twitter.com/w0thuOtI5b – NBA Espagne (@NBAspain) 21 novembre 2021

De l’autre côté, Doncic était dubitatif jusqu’à la dernière minute et s’échauffait même au Staples Center avant le match, mais finalement le Slovène a raté son troisième match de suite (trois défaites consécutives des Mavericks).

C’était la première fois que les Clippers et les Mavericks se rencontraient après le passionnant premier tour des séries éliminatoires de la saison dernière au cours duquel les Angelenos l’avaient emporté 4-3 malgré les superbes performances de Doncic.

Les Clippers (10-7) ont remporté une victoire aujourd’hui plus par métier que par brio grâce à Paul George (29 points, 4 rebonds et 6 passes) et Reggie Jackson (23 points et 4 passes).

Nico Batum a été tué à la dernière minute en raison du protocole du coronavirus.

Pour les Mavericks (9-7), Kristaps Porzingis (25 points et 8 rebonds) et Jalen Brunson (20 points et 8 passes) ont été les plus marquants dans un match très marqué par la mauvaise visée des visiteurs (6 sur 30 en triples). ).