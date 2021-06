Les Clippers passent devant le Jazz au Staples (2-2)

in

Victoire nette de Clippers de Los Angeles en vue de Jazz de l’Utah 118-104 dans un match marqué par la belle performance de Georges Paul Oui Léonard Kawhi. Il semblait que la série allait être courte, mais les deux victoires des Angelenos à Staples l’ont égalé. Cravate énorme en ce moment.

Kawhi Leonard a terminé le duel avec 31 points après avoir marqué 9 des 19 tirs qu’il a tentés. Paul George a presque cloué les statistiques de son coéquipier : 31 points et 9 sur 20 tirs sur le terrain. Marcus Morris est passé à 24 points après avoir réussi cinq des six triples qu’il a tentés.

Les Clippers ont détruit le match dans un premier quart brutal au cours duquel ils ont maîtrisé le Jazz avec une séquence de 30-13. Ceux de Salt Lake City ont été horribles en première mi-temps, sans concentration suffisante pour faire face à un duel de ces caractéristiques en demi-finale de la Conférence Ouest.

Donc, maintenant, nous avons les épées levées haut. Le prochain match aura lieu à la Vivint Arena dans l’Utah, où les Jazz tenteront à nouveau de s’imposer.

Troisième duo de l’histoire de la NBA à avoir chacun marqué plus de 20 points lors des 11 premiers matchs de leur équipe en séries éliminatoires. pic.twitter.com/SgtTxFJ38U – LA Clippers (@LAClippers) 15 juin 2021

Donovan Mitchell n’a pas suffi

Au Jazz, la meilleure nouvelle a été de voir que Donovan Mitchell Il a été jugé en bonne condition physique. La star de l’Utah a terminé le duel avec 37 points (9 sur 26 en placements et 6 sur 15 en triples) et avec -15 avec lui sur la piste. Bojan Bogdanovic a contribué 18 points et Joe Ingles est resté jusqu’à 19.