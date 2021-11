Les Clippers renversent Miami Heat: Paul George revendique sa place dans la course MVP

Sixième victoire consécutive pour Clippers de Los Angeles, qui se place en quatrième position de la Conférence Ouest avec une fiche de 7-4 (après le désastreux premier 1-4 de la saison). La franchise Angelina a battu chaleur de Miami, qui dégonfle au contraire à l’Est après avoir cumulé quatre défaites lors de leurs cinq derniers matches.

Paul George, qui continue de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA cette année, a été le MVP du match après une performance de 27 points, quatre rebonds, cinq passes et trois interceptions, suivi de son coéquipier Eric Bledsoe ( 21-3-3). Dans le Heat, le grand match de Bam Adebayo (30 points et 11 rebonds) ou les 25 points et cinq passes décisives de Kyle Lowry n’ont servi à rien.

Terminé fort mais a échoué – pic.twitter.com/u0IiKcsDT6 – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 12 novembre 2021