Les Clippers se rapprochent des Suns qui récupèrent Paul

25/06/2021 à 7h05 CEST

. / Los Angeles

Clippers de Los Angeles distances raccourcies ce jeudi en finale de la Conférence Ouest (1-2) après battre Phoenix Suns Ils ont récupéré Chris Paul mais n’ont pas eu leur nuit la plus chanceuse (106-92).

Paul George a touché le triple-double (27 points avec 9 sur 26 en clichés, 15 rebonds et 8 passes décisives) et était chargé, une fois de plus, de compenser la perte du blessé Kawhi Leonard. Mais George n’était en aucun cas seul, car il avait le soutien fantastique de Reggie Jackson (23 points), Ivica Zubac (15 points et 16 rebonds), Terance Mann (12 points et 5 rebonds) et un Patrick Beverley capital en défense.

Montrant l’effort collectif qui les a fait triompher jusqu’ici en playoffs, les Clippers ont su digérer la cruelle défaite lors du deuxième match de la série, dans laquelle un dunk dans la dernière seconde de Deandre Ayton a fait couler les espoirs de Los Angeles.

Pour les Suns, la meilleure nouvelle a été le retour de Chris Paul après avoir raté les deux premiers matchs de la finale Ouest en raison du protocole du coronavirus. Le meneur a récolté 15 points (5 sur 19 au tir) et 12 passes décisives. Devin Booker n’était pas non plus très fin dans la visée (15 points dont 5 sur 21 aux tirs), qui, en plus, a joué avec un masque de protection après le coup dur au nez qu’il a reçu lors de la rencontre précédente. Le pivot Deandre Ayton a été le meilleur buteur des visiteurs avec 18 points et 9 rebonds dans un match où aucune des deux équipes n’a excellé en attaque (31% de 3 points pour les Suns et 35% pour les Clippers).

Nuit de séquence

Chris Paul a cherché des sensations dès le premier saut et lors du premier jeu, il a donné une passe décisive pour le panier de Deandre Ayton.

Chez les Clippers, l’absence dans le cinq de départ de Marcus Morris, pilier de l’équipe californienne, a attiré l’attention. Ce trou a été comblé par Reggie Jackson, très actif et féroce au début du duel (18-15 avec 6,26 à faire). De l’autre côté, Ayton a dominé la peinture à volonté avec 10 points mais Booker, clairement mal à l’aise avec le masque, s’est vu refuser d’aller au panier (aucun point après un 0 sur 6 au tir au premier quart). Au final, le banc des Clippers, avec les interventions précieuses de Luke Kennard ou Nico Batum, a propulsé les locaux face à un épais Suns. (29-21).

La nuit allait être serrée et le deuxième set était clairement dominé par les visiteurs. Une gifle de Mikal Bridges et un triplé de Devin Booker ont forcé Tyronn Lue à arrêter le match avant qu’il ne dégénère (29-26 avec 10,15 à jouer). Mais Rajon Rondo, une assurance-vie pour tant de soirées, a sauté sur le terrain aujourd’hui avec une boussole cassée. Les Clippers se sont enlisés dans un marécage d’erreurs, de ballons perdus, d’attaques malheureuses et de problèmes de concentration dont les Suns ont profité, désormais avec des idées claires (33-35 avec 5,47 restants).

Avant le court-circuit général, les Angelenos ont eu recours à un très guerrier Ivica Zubac (11 points et 12 rebonds à la mi-temps) et un grand pote de George, qui a mis fin à un deuxième quart-temps plutôt triste pour les Clippers. (46-48). Aucune des deux équipes n’est allée aux vestiaires très heureuse, surtout avec leur succès du triple : les Suns ont réalisé 28% et les Clippers sont restés à un maigre 18%.

Mann demande le passage

Booker et Bridges ont signé deux paniers de jongleur au redémarrage, mais c’est Terence Mann qui a augmenté le régime des Clippers et changé le signe du match. Rappelant son affichage monumental dans le match qui a renvoyé les Utah Jazz à la maison, Mann, sans doute l’une des grandes révélations de ces éliminatoires, a infecté à la fois son équipe et les fans d’un Staples Center de Los Angeles avec sa fureur (USA) livrée à la rage. et sacrifice de leur part (56-53 avec 8,50 au compteur).

Les plus obscurs à cette occasion étaient les Suns, qui ont vu comment les Clippers ont culminé leur retour, ont été témoins de l’ouragan local sans réponse au troisième quart (34-21) et ont également subi la quatrième faute de Booker.

Tous étaient des signes positifs pour les Clippers. Zubac est devenu un géant dans la surface, George et Jackson ont criblé le panier, et sa défense intense, qui n’a pas donné un ballon perdu, a détruit une circulation offensive complètement endommagée des Suns (71-60 avec 2,37 restants). Ceux de Phoenix ont tenté de réduire l’écart avant le dernier quart-temps, mais George, avec un triplazo du milieu de terrain et sur le cor, les a tenus à distance. (80-69).

L’inertie positive des Clippers s’est poursuivie au dernier trimestre. Kennard a réussi un superbe triple supplémentaire, Morris a réussi un nouveau trois coups et Mann a mis un énorme bloc sur Booker. Les Clippers avaient une avance de 20 points mais une course de 0-7 a remis les Suns dans le match avec Paul aux commandes des opérations et Ayton comme exécuteur (89-78 avec 8,55 restants). Les nerfs ont commencé à s’échauffer parmi les Clippers lorsqu’ils ont vu les Suns approcher à seulement six points. Cependant, un Jackson qui semblait ne pas peser la pression a rendu le sourire à son équipe avec un triple et une pénétration suicidaire (94-83 avec 6,02 à jouer) qui a tronqué la menace de retour des Suns.

Le quatrième match se jouera samedi également à Los Angeles.