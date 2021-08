Les Clippers sont de Kawhi

Kawhi Leonard met fin à l’incertitude. Chris Haynes, journaliste pour Yahoo Sports et TNT, a annoncé que la star avait trouvé un accord avec ce qui était sa franchise depuis deux saisons, Los Angeles Clippers. L’attaquant se termine ainsi par des potins et des spéculations sur son avenir, notamment pour son rejet de l’option joueur de 36 millions de dollars. Pourtant, les rumeurs qui ont sonné plus fort se confirment enfin et Kawhi renouvelle son engagement envers les Angelenos, qu’il a rejoints en 2019 après avoir quitté les Raptors, avec qui il avait remporté le ring quelques mois plus tôt. Les Clippers sont la troisième équipe de Leonard dans la NBA après son passage à Toronto et son entraînement et sa conquête de la célébrité., quelque chose qui s’est produit dans les Spurs de Gregg Popovich, avec qui il a également remporté le championnat, en 2014.

La star des agents libres Kawhi Leonard a décidé qu’il re-signait avec les Clippers de Los Angeles et les conditions sont en cours de discussion, ont déclaré des sources de la ligue à @YahooSports. – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 6 août 2021

La nature hermétique de Kawhi et sa capacité à prendre des décisions sans compter autre chose que son environnement (un classique) l’ont fait douter d’une éventuelle sortie des Clippers. Cependant, au-delà de l’absence de bagues depuis qu’il a débarqué à Los Angeles et quelques fuites qui indiquaient une colère de l’attaquant envers les services médicaux de l’équipe (c’est ainsi que ses problèmes ont commencé chez les Spurs), tout indiquait que Kawhi rejetait l’option du joueur de signer un meilleur contrat… mais avec la même équipe. Son désir avait toujours été de vivre dans la ville dans laquelle il réside actuellement, plus précisément à San Diego, et le projet autour de sa figure, avec des demandes faites avant son arrivée et qui ont été réalisées avec empressement (nous parlons de Paul George) , Steve Ballmer au moyen de, s’il vous plaît le joueur au-delà des anneaux. Et lui et sa famille attachent une grande importance à l’endroit où ils vivent.

Jusqu’à présent, le passage de Kawhi chez les Clippers ne s’est pas déroulé comme prévu. Beaucoup ont envisagé l’équipe à son arrivée, en 2019, mais le retour des Nuggets en demi-finale de l’Ouest, dans la bulle d’Orlando, avec une mauvaise (et décevante) performance de sa star, il a quitté le projet en question. L’équipe a fait vibrer cette saison, notamment en playoffs, en résistant aux assauts des Jazz et futurs finalistes, les Suns. Bien sûr, le tout sans Kawhi, qui s’est blessé lors du cinquième match des demi-finales et a regardé depuis les tribunes (pas depuis le banc) les Angelenos atteindre leur première Conférence en 50 ans d’existence. L’attaquant considère, contrairement aux services médicaux de la franchise, qu’il doit subir une intervention chirurgicale. Il n’a donc pas de date pour son retour, qui ne sera pas à court terme… mais dans les Clippers. Du moins, c’est annoncé.

Kawhi est l’un des meilleurs joueurs de la NBA, un homme historique dont le public ne sait que dire. Sa qualité est incontestable, mais son manque de charisme, ses décisions en coulisses et sa relation avec la presse ne cadrent pas avec une NBA qui vit de l’histoire et du récit, une controverse qu’il génère mais dont il fuit plus tard, les grandes histoires dans lesquelles il refuse de jouer. Mais son talent est ce qu’il est, sa capacité de résolution aussi et ses moyennes sur la dernière saison (presque 25 points par match, avec 6,5 rebonds et 5 passes décisives) et ses pourcentages de tir incroyables (au-dessus de 50% en tirs de terrain et avec presque 40% en triple) parlent d’eux-mêmes. Reste à savoir si le joueur aura une chance de gagner une bague (ce serait sa troisième). avec l’une des équipes les plus malheureuses de l’histoire de la compétition nord-américaine. Celui qui s’est mis sur la carte aux côtés des collaborations d’un passé plus récent (Chris Paul, Doc Rivers…) et qui a émergé après le départ du poing serré de Donald Sterling. En tout cas, c’est ce que recherche Kawhi. Un héroïsme.