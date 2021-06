Les Clippers sortent de la tombe

Les Clippers sont une franchise si étrange avec autant de fantômes dans le placard et une telle tendance à se précipiter dans le vide à chaque fois que tout devrait bien se passerPeut-être que sa formule est précisément celle-ci : faire le mort, lâcher prise, accumuler des critiques sonores de la presse et des mèmes sur les réseaux, écouter des prophéties sur des futurs horribles. Comme s’ils s’accrochaient à ce que tu ne peux pas tuer ce qui est déjà mort, Les Clippers de ces playoffs 2021 sont un bloc froid, insensible au rythme particulièrement étrange. Et cela peut être votre salut. Une équipe au pouls imprévisible que l’on verra si elle ouvre une échappatoire pour le deuxième éliminatoire consécutif. Parce que Personne n’est revenu de 2-0 à deux reprises dans les mêmes séries éliminatoires. Et les Clippers l’ont levé aux Mavericks (avec, boucler la boucle, trois défaites lors des trois premiers matchs sur leur terrain) et ils ont posé la première pierre pour renverser le Jazz : 132-106, en battant au Staples Center et, pour maintenant, le signe opposé au très étrange premier tour. Contre les Mavs, le visiteur a remporté les six premiers matchs. Dans cette demi-finale, le local a remporté les trois qui ont été jouées. Oui demain (04h00) la salle s’en va. Phrase quasi finale ou éliminatoire grande ouverte. Pouvez-vous tuer ce qui est déjà mort ?

Les Clippers n’ont jamais joué, fait incroyable peu importe à quel point cela se répète, une finale de conférence. C’est le cachet de ton histoire maudite celui de l’une des pires franchises professionnelles de l’histoire du sport américain. Salt Lake City est venu très loin du premier… et maintenant ils sont plus proches. Un peu plus près… ou beaucoup plus près ? On le saura demain, mais la première partie du travail, qui sera de toute façon herculéenne, est faite. L’embuscade Jazz incluse un changement radical dans l’environnement : des chaudières bouillantes de la Vivint Arena à l’atmosphère fantomatique du Staples. Même cela, cette décompression anticlimatique, peut faire partie du trousseau d’une équipe dans laquelle Tyronn Lue semble tenter trop de choses compliquées avant de se réfugier dans les simples et dans laquelle, enfin, la formule qui peut les aider à sortir d’un rival supérieur par des mécanismes collectifs : plus physique, plus de défense, plus de poids des stars dans le rythme du jeu.

Influences de l’infirmerie, bien sûr. Les Clippers continuent sans arrêt après avoir disputé sept matchs contre les Mavericks et en ont dix en séries éliminatoires. Et ils sont désormais officiellement privés de Serge Ibaka, un joueur qui aurait dû jouer un rôle clé dans des séries éliminatoires comme celle-ci. Mais même cette guerre leur fait face : Mike Conley n’a pas encore joué et Donovan Mitchell perd de la santé alors qu’il accumule des minutes. Le deuxième match s’est terminé, avec un coup final laid et inutile de Paul George. Et dans le dernier quart du troisième, au plus fort d’une nuit noire, il est entré en boitant dans les vestiaires. Il vient, faut-il le rappeler, d’une blessure compliquée à la cheville en deuxième partie de saison. Et tandis que Quin Snyder a couru pour dire que tout va bien, force est de constater que Mitchell en paie le prix fort physiquement. Nuit après nuit. Et les playoffs sont impitoyables : demain, plus. Bon nombre des problèmes du Jazz seraient résolus avec le retour de Conley. Parfois, c’est aussi simple que cela. Plus de direction, plus de création, encore une poignée de plans, de bonnes décisions. Mais le meneur de jeu est mêlé à la blessure musculaire typique qui est un oui mais pas constante pour le moment. Un grand danger en playoffs.

Dans ce scénario, il manquait un excellent jeu Clippers complet, ce qui ils ont eu leur moment dans les deux joués en Utah bien qu’ils aient tous deux perdu. Et c’est venu : battre presque du début à la fin, du moins après un 0-8 initial après deux triples sortis par Joe Ingles. Un mirage. Je parie sur des quintets plus petits et une défense ultra-agressive avec deux à trois hommes rendant la vie misérable à Mitchell. Cela a fonctionné un mauvais jour de Bogdanovic et Clarkson et avec moins d’impact de Gobert en raison du style beaucoup plus volatil du rival. De plus, les stars ont répondu avec insistance : Paul George a marqué 20 points dans une première mi-temps mémorable et a terminé avec 31. Et Kawhi Leonard a pris le relais après la pause : 24 de ses 34 totaux (avec 12 rebonds et 5 passes) et une main de fer quand le Jazz a donné un remplaçant basé sur des triplets. Un 66-49 rien pour commencer le troisième quart atteint 84-76 qui n’a pas été comprimé davantage. Les Clippers n’ont ni hésité ni tremblé. Ils ont été meilleurs tout au long de cette période, avec matchs très sérieux de Batum (17 points, 7 rebonds, 4 triplés) et Reggie Jackson (quatre triplés sans faute au départ, 17 points) et une défense qui a laissé le Jazz à 15 passes décisives pour 16 défaites. Hors de son style, manquant d’énergie ou de précision, pas d’accès à la jante et obligé de s’accrocher à un Mitchell qui n’a pas marqué au premier quart (pour la première fois depuis plus de deux ans), il a ajouté 16 points dans un deuxième set héroïque (le premier panier, après plus de 16 minutes) et terminé avec 30… et de la glace sur la cheville. Mauvaise chose, très mauvaise chose.

Le Jazz est arrivé à LA avec un formidable coussin. Un 2-0 devrait être un avantage plus que suffisant pour une équipe avec 72% de victoires en phase régulière (52-20, le meilleur bilan de la NBA). Cette défaite n’est peut-être que le chant du cygne d’un rival harcelé, grièvement blessé, désespéré : passe. Si le Jazz réagit demain, on finira sûrement par avoir ce sentiment. Mais peut-être que les Clippers ont trouvé leur formule, peut-être que Mitchell continue d’ajouter des maux et Conley n’en finit pas de revenir même s’il semble toujours sur le point de le faire. Par contre, tous ceux qui voient le verre comme ils veulent, la défense ne sera guère aussi redoutable que lors de ce troisième match, et Snyder préparera sûrement mieux une équipe que, quand les choses se compliquent, il a un sérieux problème de profondeur de banc. Cela peut donc être un mirage… ou le début d’une révolution. Les Clippers sont là et ils ont bien frappé la table. De la tombe ou, précisément, sans se résigner à y tomber car, après tout, on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort. Il y a des séries.