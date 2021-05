Les Clippers survivent au énième récital de Doncic

29/05/2021 à 7h36 CEST

. / Los Angeles

Clippers de Los Angeles a ajouté ce vendredi un triomphe crucial (108-118) rester en vie dans sa série avant la Les francs-tireurs de Dallas (2-1), qui n’a pas pu marquer la victoire malgré un Luka doncic qui touchait à la perfection. Le Slovène donna un nouveau récital et caressa le triple-double avec 44 points (15 sur 28 tirs, 7 sur 13 triples), 9 rebonds et 9 passes décisives. Cependant, Doncic n’avait pas le soutien collectif des autres soirées et a également rencontré la meilleure version des stars des Clippers. Kawhi Leonard atteint 36 points (13 sur 17 tirs) et 8 rebonds tandis que Paul George a obtenu 29 points (11 sur 18) et 7 rebonds.

Viser sur le terrain était la clé pour les Clippers, qui ont réussi un fantastique tir de 58% depuis le terrain. L’équipe a atterri à l’American Airlines Center de Dallas (USA) avec la mission exigeante de se réengager dans ces playoffs après avoir cumulé deux défaites très dures à Los Angeles (USA). Les sentiments jusque-là avaient été mauvais et, pour ne rien arranger, près de 17 705 spectateurs attendaient les Angelenos à Dallas qui ont rappelé l’ambiance des playoffs NBA avant la pandémie. Mais les Clippers, qui n’avaient pas eu Serge Ibaka en raison d’une blessure, ont tiré sur la race et la fierté pour remporter une victoire qui laisse la série grande ouverte.

Cette confrontation entre Clippers et Mavericks s’accompagne de nombreux récits en suspens du passé récent puisque dans la “bulle” d’Orlando (USA) les Angelenos l’ont emporté 4-2 lors de la première apparition de Doncic en playoffs NBA.

Un début mémorable

Luke Doncic a commencé le match comme seuls ceux choisis pour ce sport peuvent le faire. Paul George a été son premier défenseur, mais le meneur a été très clair, comme il l’a fait lors des deux premiers matchs, qu’il était intéressé à exploiter les changements dans lesquels il est resté avec le centre Ivica Zubac. Dit et fait, le plus intelligent de la classe a frappé un panier hautement qualifié et deux triplés d’affilée pour soulever tout le stade (8-0 après deux minutes).

Les premiers temps d’arrêt de Tyronn Lue n’ont pas permis de contenir la tornade du Texas. La démonstration d’artillerie du périmètre de Doncic a été rejointe par Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis pour former une avance de départ humiliante (20-6 avant la mi-chemin du premier quart). La défense des Clippers fuyait de tous côtés et n’avait aucune réponse aux pénétrations de Doncic, qui trouvait des coéquipiers larges sans décoiffer pour des triples très faciles.

Doncic est monté sur le banc à cinq minutes de la fin et déjà avec 11 points à son casier (28-11), un moment de repos dont les Clippers ont merveilleusement profité pour revenir dans le duel. Les visiteurs ont réalisé un splendide set 6-20 construit sur la solide défense et la poigne offensive de Paul George et Kawhi Leonard. Les Clippers ont radicalement changé le rythme du jeu et l’ont amené à une dynamique beaucoup plus physique, notamment une bagarre entre Patrick Beverley et Luka Doncic qui a abouti à deux techniques.

Le deuxième quart-temps (34-31) a commencé par un face-à-face fascinant entre Doncic et Leonard, mais à ce moment-là, les Clippers avaient déjà imposé leur tempo le plus lent et le plus intense à la folie et aux Mavericks incontrôlés dont profitent souvent.

Lue avait déclaré dans le précédent que son équipe devait jouer avec « l’urgence » et que ce sentiment de désespoir était parfaitement canalisé par George, qui a colmaté avec colère 13 points en un peu moins de huit minutes du deuxième quart pour faire tourner le tableau des scores (50-53 avec 4.30 à jouer). Ceux de Dallas ne trouvaient plus d’autoroute vers le panier opposé comme au début, mais Hardaway Jr. et Brunson se sont associés pour ne pas laisser Doncic seul (il a terminé la première mi-temps avec 26 points). Cependant, deux 3 points consécutifs de Reggie Jackson, véritable coup de pouce pour les Clippers sous-équipés au-delà de Leonard et Paul, ont donné l’avantage aux visiteurs avant la pause (61-63). Les hôtes avaient jusqu’à présent un fantastique 54% sur 3 points (12 sur 22), mais les Clippers n’étaient pas loin derrière avec 60% sur le tir depuis le terrain.

Doncic et plus Doncic

L’idole de Dallas a continué à dominer les projecteurs à la reprise, d’abord en encrassant le triple de George qui a donné trois lancers francs à l’attaquant, puis en canalisant sa colère avec une nouvelle démonstration de puissance offensive (77-80 à la moitié du troisième quart-temps).

Sans faire grand bruit, les Clippers ont fait leur chemin avec les apports ponctuels mais bien nécessaires de Marcus Morris ou Nicolas Batum pour accompagner les presque infaillibles George et Leonard, même si l’avant-dernier trimestre s’est clôturé (86-89) avec un nouveau feinte de bagarre, cette fois entre Terance Mann et Willie Cauley-Stein.

Le match s’annonçait très serré et un échange de triples entre Rajon Rondo et Jalen Brunson a débouché le set final. Les Mavericks ont fait preuve d’un équilibre surprenant dans les deux victoires sur route, mais cette fois ce sont les Clippers qui, à des moments de tension maximale, se sont vantés d’une expérience et d’un savoir-faire avec des enseignants comme Rondo. Ainsi, un fabuleux Marcus Morris, avec trois triplés providentiels sur corner au quatrième quart-temps, a donné aux Clippers la première avance de plus de dix points (100-112 à moins de quatre minutes de la fin).

Doncic a continué à tourmenter la défense des Clippers sans relâche, mais au final, les Mavericks, qui ont montré une certaine anxiété et imprécision dans les dernières minutes, ont jeté l’éponge. Le quatrième match de la série se jouera également dimanche à Dallas.