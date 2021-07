Les clips d’application peuvent être intégrés dans des sites Web avec iOS 15

Les clips d’application ont été annoncés en 2020 en tant que fonctionnalité d’iOS 14, mais cette année, Apple étend cette fonctionnalité avec quelques améliorations. Avec iOS 15, les développeurs pourront intégrer des clips d’application dans des sites Web sous forme de carte plein écran qui apparaîtra dans Safari.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, un clip d’application est une petite partie d’une application accessible sans avoir à télécharger la version complète de cette application. Avec cette API, les développeurs peuvent fournir une démonstration de ce qu’offre une application et même laisser les utilisateurs explorer certaines options sans avoir à installer l’application depuis l’App Store.

Apple a introduit les clips d’application avec iOS 14 et iPadOS 14 l’année dernière, et maintenant ils s’améliorent encore avec iOS 15 et iPadOS 15. Comme démontré lors de l’une des sessions de la WWDC 2021, les clips d’application peuvent désormais être entièrement intégrés aux sites Web.

Auparavant, les développeurs pouvaient ajouter une bannière pour montrer à l’utilisateur que ce site Web disposait d’un clip d’application, mais il était petit et nécessitait plus de touches. Désormais, la bannière App Clip peut être affichée en plein écran lorsque vous naviguez sur un site Web offrant cette fonctionnalité. Ceci, bien sûr, obligera les développeurs à mettre à jour leurs sites Web avec un nouveau code.

Apple permet également aux développeurs de tester plus facilement leurs clips d’application localement et introduit de nouvelles façons de découvrir les clips d’application via ARKit dans les applications. Vous trouverez plus de détails sur les nouveautés d’App Clips avec iOS 15 sur le site Web des développeurs Apple.

iOS 15 et iPadOS 15 seront tous deux disponibles sous forme de mise à jour gratuite cet automne. Les utilisateurs peuvent installer les versions bêta en rejoignant le programme logiciel bêta d’Apple.

