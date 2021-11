Les clips musicaux de YoungBoy supprimés brutalement de YouTube

Bien qu’elle compte au nord de 10 millions d’abonnés et un total initial de plus de 9,13 milliards de vues au total – ce dernier chiffre a diminué à 1,25 milliard après les suppressions – la chaîne YouTube de NBA YoungBoy ne propose plus les clips du rappeur, tandis que les « vidéos » de la page l’onglet a été complètement supprimé des téléchargements.

Les fans purs et durs se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur inquiétude – et leur frustration – face à l’absence de téléchargements officiels sur YouTube de NBA YoungBoy. Au moment de la rédaction de cet article, les morceaux de l’artiste de 22 ans étaient toujours supprimés de la partie « vidéos » de son compte sur la plate-forme appartenant à Google, qui aurait refusé de « promouvoir » YoungBoy en raison de son image et de ses arrestations.

Cependant, la musique du natif de Baton Rouge – y compris son troisième album studio, Sincerely, Kentrell, qui a fait ses débuts fin septembre – est toujours disponible sur YouTube même à partir des chaînes de paroles, d’autres téléchargeurs qui semblent avoir reçu l’autorisation d’Atlantic Records de Warner Music, et des playlists sur la chaîne officielle YoungBoy.

Chacune de ces listes de lecture a été « mise à jour aujourd’hui » et comprend des versions audio uniquement des œuvres en question. La plupart des fans ne semblent pas au courant de la disponibilité des listes de lecture YouTube, et avant leur déploiement, l’intérêt pour les téléchargements de la musique de YoungBoy semblait plus fort que jamais, avec « Safe Then Sorry (Interlude) » ayant récemment dépassé le tableau des « tendances » pendant un certain temps.

YoungBoy – qui a été libéré de prison fin octobre pour purger une peine d’assignation à résidence avant un procès découlant d’une arrestation en septembre 2020 – ne semble pas avoir publiquement évoqué la suppression brutale de sa musique de la section « vidéos » de YouTube, ou du courant manque de clips musicaux. Le procès qui approche à grands pas peut tenir compte du silence de l’artiste de « Doors Up » sur la question. De plus, le rappeur a supprimé presque tous ses comptes de réseaux sociaux après son arrestation en septembre 2020.

Mais certains observateurs ont émis l’hypothèse que la suppression des vidéos YouTube pourrait faire partie de la stratégie de défense de YoungBoy, en plus d’exprimer l’opinion que les clips réapparaîtront une fois le procès en vue.

L’arrestation susmentionnée de YoungBoy s’est produite alors que lui et 15 autres personnes tournaient un clip vidéo, cela mérite d’être révélé. Alternativement, le conflit lié à la promotion susmentionné entre l’équipe du rappeur et YouTube peut avoir conduit aux retraits. Il convient de souligner en conclusion qu’un fan, indiquant qu’il avait précédemment ajouté des pistes YoungBoy à ses propres listes de lecture YouTube, a déclaré dans un commentaire qu’une partie des vidéos était marquée « privée ».

