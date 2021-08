Les clones Apple Watch Series 7 offrent un examen plus approfondi du nouveau design à bords plats

in

Nous sommes à quelques semaines du lancement de l’Apple Watch Series 7 et les attentes commencent à prendre forme. Nous avons vu plusieurs rendus CAO différents présentant la conception à bords plats de l’Apple Watch Series 7, et maintenant des clones basés sur ces rendus ont commencé à émerger en Chine.

Comme partagé par Majin Bu sur Twitter ce matin, les clones Apple Watch Series 7 apparaissent à la vente en Chine dans plusieurs couleurs et finitions différentes. Ces clones sont probablement basés sur des rendus et des schémas CAO divulgués, dont nous avons fait rapport dans le passé. Ils offrent un examen plus approfondi de la conception supposée à bords plats de la série 7.

Bloomberg a annoncé que l’Apple Watch Series 7 comportera des cadres d’écran plus minces, un processeur plus rapide et inclura une “fonctionnalité ultra-large bande mise à jour”. Cela représenterait le premier design significatif de l’Apple Watch depuis la série 4, sortie en 2018. Jon Prosser a également signalé que l’Apple Watch Series 7 présentera un design à bords plats.

Au cours des derniers jours, un certain nombre de fuites ont suggéré que l’Apple Watch Series 7 serait disponible en deux nouvelles tailles : 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm actuellement. Cela représenterait le deuxième changement apporté à la taille de l’écran de l’Apple Watch depuis les premiers jours de la conception 38 mm/42 mm.

Je pense que l’une des choses importantes à garder à l’esprit lorsque l’on regarde ces clones Apple Watch Series 7 est le manque d’attention aux détails. Ceux-ci sont produits sur la base de schémas de la légitime Apple Watch Series 7, mais comme le dit Majin Bu sur Twitter, ils sont vendus en Chine pour environ 60 $. Ils existent principalement pour les fabricants de boîtiers et pour nous donner un aperçu de la conception à bords plats dans le monde réel.

Par exemple, l’une des choses les plus notables à propos de ces clones Apple Watch Series 7 est l’endroit où l’écran rencontre le boîtier. Sur l’Apple Watch actuelle, cela se fait de manière très élégante, de sorte que le design est presque sans bordure. Dans ces images, il y a une distinction plus claire entre l’écran et les bords, mais c’est probablement quelque chose qu’Apple perfectionnera sur le design final.

Je ne sauterais pas aux conclusions pour l’instant sur cette conception. Il ne nous restera plus qu’à attendre quelques semaines pour voir l’annonce officielle d’Apple et mettre la main sur l’Apple Watch Series 7 elle-même.

