Les clones de Kanye West prennent le contrôle de New York avant la sortie de ‘DONDA’ Deluxe

Kanye West voit double – tout comme les habitants de New York, semble-t-il, après qu’une armée de clones potentiels soit descendue dans la rue … dans ce qui semble être une allumette de nouvelle musique à venir.

Samedi soir, une bonne douzaine de personnes ou plus ont été repérées près d’Union Square et des environs – et toutes portaient une tenue assortie que Ye portait lui-même il y a quelques semaines … la veste noire Gap Round et la peau- masque complet et bonnet de couleur.

Ils n’avaient pas mis ses bottes de pluie Balenciaga – les échangeant contre des baskets de papa Balenciaga – mais il ne fait aucun doute qu’ils rendaient hommage au look de KW.

Des clones portant des vestes rondes YZY GAP + Balenciaga repérés à New York ce soir pic.twitter.com/5pPKg2OOFx – Photos de Ye (@PhotosOfKanye) 14 novembre 2021 @PhotosOfKanye

Quant à ce qu’ils ont fait… rien de vraiment. Différentes vidéos et photos les montrent en train de se promener dans la région, s’occupant de leurs affaires à l’unisson. Finalement, cependant, ils ont commencé à défiler ensemble sur les trottoirs … marchant comme une grande troupe de clones de Kanye, pour ainsi dire.

Ye clones à NY ce soir dans YZY Gap et Balenciaga pic.twitter.com/gKAxKFI4WF – La place de Donda (@dondasplace) 14 novembre 2021 @dondasplace

Personne n’a vraiment rien dit ou expliqué pourquoi ils étaient là-bas … dans ce qui semble clairement être un effort concerté d’une certaine sorte. Certaines personnes ont une bonne intuition, cependant, quant à la signification de tout cela – et cela peut avoir à voir avec son album « DONDA ».

Le fait est que … Ye a récemment taquiné une réédition, avec des panneaux d’affichage surgissant dans les grandes villes, faisant la promotion de ce qui pourrait devenir un autre événement d’écoute – similaire à ce qu’il retenu à Atlanta avant d’abandonner le record tant attendu.

On dit même que Kanye lui-même a organisé un événement « DONDA » au 1 OAK à LA l’autre jour – il semble donc certainement être en train de préparer quelque chose. Cela dit, il ne serait pas exclu que ce clone de « Ye » soit un coup publicitaire pour attirer l’attention sur la dernière version, qui aurait probablement de nouveaux mixes et / ou de toutes nouvelles pistes entièrement.

SI c’est vrai … alors vous devez imaginer que Kanye y pensait en octobre – quand il a commencé a enfilé cette tenue bizarre, entre autres – ce qui en ferait un stratagème planifié depuis longtemps.