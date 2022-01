Les clones de l’App Store sont là pour profiter du succès de Wordle

Wordle, le jeu de devinettes de mots qui a repris nos chronologies Twitter, n’a actuellement pas d’application officielle. Cela peut surprendre tous ceux qui l’ont recherché sur l’App Store, cependant – plus tôt dans la journée, cela vous montrerait plusieurs copies non officielles flagrantes, chacune utilisant le même nom et la même mécanique que l’original, qui a été fait par Josh Wardle et distribué gratuitement sur le web.

La plupart des personnes qui ont été en ligne récemment auront eu au moins une certaine exposition à Wordle s’ils n’y ont pas joué eux-mêmes (The Guardian rapporte qu’il compte 2 millions de joueurs quotidiens). C’est un concept simple mais bien fait : chaque jour, vous allez sur le site Wordle, où vous avez cinq chances de deviner un mot de cinq lettres. Le jeu vous donne des informations sur les lettres que vous avez mises au bon endroit, quelles lettres sont dans le mot, mais pas dans l’ordre que vous avez choisi et quelles lettres ne sont pas dans la bonne réponse. Certaines parties de Twitter ont été envahies par des emojis carrés noirs, verts et jaunes, que les joueurs utilisent pour montrer leur gameplay sans gâcher le mot du jour.

Comme pour beaucoup de bonnes idées virales, Wordle a engendré des vagues de parodies et de mèmes

Comme c’est le cas pour la plupart des bonnes idées (en particulier celles qui deviennent virales), il y a eu plusieurs parodies intelligentes de Wordle, ainsi que des vagues de blagues sur Twitter utilisant le format de bloc emoji que les joueurs utilisent pour partager leurs scores. Mais alors que de nombreuses versions parodiques renvoient les utilisateurs à l’original, cela ne semble pas être le cas pour les versions sur l’App Store. Au lieu de cela, ils font de leur mieux pour ressembler à la version Web sans mentionner qu’ils sont en fait un spin-off. En essayant cinq versions du jeu sur l’App Store, une seule semblait reconnaître la version de Wardle – ironiquement, c’était l’une des rares à ne pas s’appeler Wordle.

Vue grille

La situation est un peu embarrassante pour Apple, qui a souvent invoqué ses normes élevées et son processus d’examen des applications comme raison pour laquelle il devrait être autorisé à garder le contrôle sur les applications exécutées sur les iPhones et les iPads. Le processus de révision a été remis en question par de multiples escroqueries et controverses, mais celles-ci semblent particulièrement flagrantes – elles utilisent le même nom et ont une interface extrêmement similaire à l’original. Il est facile de voir de nombreuses personnes se faire piéger en pensant qu’elles jouent à une version officielle.

Pire encore, les applications copient un site Web, des mois après qu’Apple ait défendu les applications Web progressives devant les tribunaux comme une option pour les développeurs lors de sa bataille juridique avec Epic Games. Cet argument peut tomber à plat avec les développeurs ciblant les publics mobiles. Comme le souligne Owen Williams, un responsable UX sur Twitter, ils n’obtiendront même pas de place à la table lorsque quelqu’un recherchera sa création sur l’App Store (ce que beaucoup de gens pourraient faire s’ils, disons, voient une rafale de tweets avec le nom d’une nouvelle chose cool avec laquelle tout le monde joue).

Si Apple et Google permettaient * réellement * une concurrence appropriée, vous seriez en mesure d’enregistrer une application PWA/web dans leurs magasins si vous choisissez cette route au lieu d’une application native. Mais euh, ça n’aide pas à construire leurs jardins clos donc on a… ça – Owen Williams ⚡ (@ow) 11 janvier 2022

Pour ajouter l’insulte à l’injure, il semble que les clones de Wordle ne soient pas aussi répandus sur le Play Store de Google. Un seul des deux premiers résultats de recherche de « wordle » semblait être un clone, et il était profondément enfoui derrière un bouton « afficher plus ». Google Play rapporte que l’application a « plus de 500 téléchargements » – le développeur derrière l’un des clones de Wordle sur iOS a affirmé obtenir 5 400 téléchargements par heure sur Twitter, et leur version n’était même pas dans les trois premiers résultats de recherche. (Le même développeur a tweeté une capture d’écran d’une notification indiquant que son application était en attente d’examen, avec la légende « Voyons ce que pense Apple » avant la mise en ligne de l’application.)

Wardle n’a pas monétisé sa version de Wordle avec des publicités, des abonnements, des paiements uniques ou un pot de pourboire. C’est totalement gratuit. Selon un profil du New York Times, il a créé le jeu pour son partenaire, qui aimait les mots croisés. « Je pense que les gens apprécient en quelque sorte qu’il y ait cette chose en ligne qui est juste amusante », a déclaré Wardle à propos du succès de Wordle. « Il ne s’agit pas d’essayer de faire quoi que ce soit de louche avec vos données ou vos yeux. C’est juste un jeu qui est amusant.

« On va sur la putain de lune »

Les applications Wordle que j’ai essayées n’ont pas copié l’absence de schéma de monétisation de l’original. Certains ont montré une pléthore d’annonces, souvent avec la possibilité de payer pour les supprimer, et l’un d’entre eux avait même un achat intégré de 30 $ par an pour déverrouiller la version « Pro ». (Le développeur de cette application en particulier a déclaré sur son compte Twitter désormais privé que l’application « allait sur la putain de lune » et que l’un de ses objectifs pour 2022 était de « gagner des tonnes d’argent ».) Payer vous permettrait de choisir combien lettres que vous vouliez dans les mots et permettrait plusieurs jeux par jour. Comme beaucoup l’ont noté, le vrai jeu de Wordle une fois par jour est une autre des choses qui le rend si attrayant.

Ajout d’un bouton de partage à Wordle qui génère une grille d’emoji sans spoiler pour vous. Bravo à @irihapeta pour avoir inventé un moyen si cool de partager vos résultats chaque jour. ??

⬛ Mot 180 3/6 Essayez-le : https://t.co/pZTmeT1p7E – Josh Wardle (@powerlanguish) 16 décembre 2021

Le développeur de Wordle explique la fonction de partage du jeu.

La plupart des applications que j’ai essayées n’avaient aucune copie évidente de la fonction de partage de l’original, ce qui vous permet de copier facilement une série de blocs sans spoiler à partager avec des amis ou sur les réseaux sociaux. Celui qui offrait l’abonnement de 30 $, cependant, l’a fait – en ajoutant quelques mots supplémentaires et en disant « The Wordle App » à la place de Wordle.

Garder des copies flagrantes de l’App Store pourrait ne pas être une tâche de modération facile si Apple voulait le faire – par exemple, il y a quelques jeux sur l’App Store qui partagent le nom « Wordle » mais pas le gameplay. Cependant, ils n’essaient manifestement pas de capitaliser sur une tendance en copiant une application populaire – beaucoup d’entre eux n’ont pas été mis à jour depuis des années (et ne nécessitent donc probablement pas de jugement de la part de App Review).

Il semble qu’Apple ait décidé d’essayer, cependant. Environ une heure après la publication de cet article, nous avons appris que les clones avaient commencé à disparaître de l’App Store. Tous ceux que nous avons vus qui utilisaient le mot « Wordle » dans leur titre ont maintenant disparu.

The Verge a contacté Apple et l’un des développeurs derrière un clone de Wordle. Ni l’un ni l’autre n’a répondu à notre demande de commentaire.

Mise à jour, 19 h 50 HE : Ajouté que les clones de Wordle disparaissent maintenant de l’App Store.