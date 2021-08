Les clones de l’Apple Watch 7 présentent la refonte majeure de cette année

Si vous souhaitez avoir un aperçu de la refonte de l’Apple Watch 7 avant son lancement prévu en septembre, les clones bon marché actuellement proposés par les fabricants chinois valent le détour.

Comme l’a partagé le célèbre leaker @MajinBuOfficial, les copies montrent le facteur de forme plus grand et plus plat qui a été largement suggéré pour le produit phare d’Apple en 2021 – même s’ils sont loin d’être aussi bons que la vraie chose.

Bien que ces clones à prix réduit ne confirment pas la conception de la prochaine Apple Watch, ils ont probablement été assemblés à l’aide d’informations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple – et ils correspondent aux rendus divulgués que nous avons vus jusqu’à présent.

Clone d’Apple Watch S7 #Apple #AppleWatch pic.twitter.com/K2hjtleoAN27 août 2021

Voir c’est croire

Dans un changement significatif, Apple semble changer l’esthétique de sa montre connectée pour correspondre plus étroitement à l’apparence de l’iPhone 12 et des modèles les plus récents d’iPad Pro : des bords et des coins plus plats qui rendent l’avant de l’appareil plus distinct des côtés.

C’est un design que nous avons vu plusieurs fois maintenant, ce qui nous rend plus confiants qu’il est réellement dans le pipeline – même si Apple lui-même n’a pas confirmé à quoi ressemblera le successeur de l’Apple Watch 6, ou quand il le sera. sortir.

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, l’Apple Watch 7 sera disponible en deux tailles de boîtier, mais elles seront toutes les deux plus grandes qu’auparavant, soit respectivement 41 mm et 45 mm. Nous devrions le savoir avec certitude dans un mois ou deux.

Avis : l’Apple Watch doit faire peau neuve

(Crédit image : Jon Prosser)

Le design élégant de l’Apple Watch est l’une des raisons pour lesquelles il s’agit d’un appareil si populaire – la taille compacte, les courbes élégantes et l’excellente qualité de construction habituelle d’Apple en font un produit de qualité supérieure.

Cependant, le portable n’a pas vraiment beaucoup changé en termes d’apparence depuis son apparition en 2015, ce qui signifie qu’une refonte est maintenant due. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, il semblerait qu’Apple ait réussi à s’en sortir assez bien.

Lorsque vous évaluez les rendus qui ont fui jusqu’à présent, gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas assemblés par Apple – et donc les articles authentiques seront plus impressionnants et auront cet éclat spécial qu’Apple parvient à intégrer à son matériel.

Changer l’apparence d’un gadget emblématique comme l’Apple Watch est un risque, mais c’est un risque qu’Apple a dû prendre pour garder la smartwatch fraîche et intéressante. Il est tout à fait logique que l’appareil s’aligne sur les téléphones et les tablettes fabriqués par Apple.

