Les clones de l’Apple Watch Series 7 nous donnent un aperçu d’un nouveau look époustouflant

De nouveaux clones de la prochaine Apple Watch Series 7 sont apparus sur des photos publiées sur Twitter. Originaires de Chine, les clones nous montrent une grande partie de ce que l’on nous a dit d’attendre de l’actualisation de l’Apple Watch de cette année.

Partagées sur Twitter par le leaker Majin Bu, plusieurs images montrent des clones qui nous montrent exactement ce que nous nous attendons à voir lorsque l’annonce officielle de l’Apple Watch Series 7 aura lieu – des écrans plus plats, des côtés plats et un look généralement plus propre que les montres Apple que nous avons. S’habituer à.

Ils ont également créé la version en acier inoxydable pic.twitter.com/qjTDIFmuty – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 27 août 2021

Les côtés plats sont clairement l’aspect le plus frappant de ces clones et ils changent complètement l’apparence de l’Apple Watch. C’est la première fois que nous voyons de vraies images de quelque chose qui ressemble à ça aussi – les images précédentes que nous avons partagées ont été des rendus. Bien qu’il ne s’agisse pas de véritables montres Apple, c’est le plus proche que nous en ayons vu jusqu’à présent.

Apple devrait annoncer l’Apple Watch Series 7 à un moment donné le mois prochain, potentiellement aux côtés de l’iPhone 13. D’autres annonces sont également en cours, avec de nouveaux iPad, AirPod et Mac qui devraient arriver avant la fin de l’année. .

Quant à l’Apple Watch Series 7, il est clair que ce sera la meilleure Apple Watch qu’Apple ait faite à ce jour. Si les rumeurs d’un coloris vert s’avèrent vraies, l’actualisation de l’Apple Watch de cette année pourrait être très populaire. On pourrait même suggérer que Apple Watch est le rafraîchissement le plus intéressant cette année.

