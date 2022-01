Les clones de Wordle ont disparu de l’App Store

Apple a-t-il pris des mesures contre les applications qui ont cloné le célèbre jeu Web Wordle ? Ils ont maintenant disparu de l’App Store, après que plusieurs publications (y compris The Verge) aient appelé un flot de copieurs si flagrant qu’ils s’appelaient « Wordle » et qui présentaient le même gameplay et la même interface utilisateur, chacun profitant du fait que le développeur Josh Wardle n’a pas créé sa propre application Apple. Alors que nous voyons encore quelques clones sur l’App Store, ils n’utilisent pas le nom Wordle.

Les applications clonées ont été braquées sur elles aujourd’hui, lorsqu’un développeur a commencé à se vanter du nombre de téléchargements de sa version de Wordle. À la suite d’une réaction intense de la communauté, il a défini son compte sur privé, mais les gens avaient déjà commencé à trouver de nombreuses autres applications comme celle-ci sur l’App Store.

Les résultats de la recherche pour Wordle à 17h HE aujourd’hui, montrant deux clones.

Les résultats de la recherche pour Wordle à 20 h 08 HE – les premiers résultats sont maintenant une application d’il y a cinq ans et une histoire sur Words With Friends 2.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de confirmation de The Verge selon laquelle c’était celui qui avait pris des mesures contre les Wordle-alikes, mais il semble peu probable que chaque développeur ait décidé de supprimer son application en l’espace d’environ une heure. Si Apple lance vraiment une répression contre les applications, cela fait considérablement pencher la balance pour protéger le jeu original.

Bien qu’il y ait eu des situations similaires dans le passé – comme le souligne Protocol, Flappy Bird et Threes vs 2048 me viennent à l’esprit – il est difficile de penser à un exemple récent où Apple est intervenu aussi fortement qu’il semble l’avoir fait aujourd’hui. Apple a un langage sur les imitateurs dans ses directives pour les développeurs, mais il est particulièrement vague : « Proposez vos propres idées », lit-on à la section 4.1. « Ne copiez pas simplement la dernière application populaire sur l’App Store, ou apportez des modifications mineures au nom ou à l’interface utilisateur d’une autre application et faites-le passer pour le vôtre. »

Il y a eu des questions sur la façon dont Apple traiterait les clones flagrants, car cela laisse apparemment les choses glisser dans certains cas. Avec la disparition des Wordle-alikes de l’App Store, nous avons peut-être obtenu un précédent sur la façon dont la similitude est trop similaire.