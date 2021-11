Les clôtures de Fallowfield : un an après

Aujourd’hui, cela fait un an que les étudiants vivant sur le campus de Fallowfield de l’Université de Manchester se sont réveillés sous le choc à la vue de barrières en acier érigées autour de leurs résidences.

Sans avertissement préalable ni explication de la part de l’université, les salles dans lesquelles les étudiants venaient de commencer à se sentir chez eux, se sentaient désormais piégés. Les heures suivantes allaient mettre l’université sous les projecteurs nationaux.

Après l’élévation des clôtures, l’université a confirmé qu’elles faisaient partie des « nouvelles mesures de sécurité » en raison du verrouillage national à l’époque, s’excusant des inquiétudes qu’elle avait causées et réitérant que les étudiants vivant dans les salles pouvaient aller et venir à leur guise.

Cependant, il y avait encore des réactions de la part des étudiants. Presque immédiatement, les étudiants de Manchester ont organisé une manifestation contre les clôtures pour cette nuit-là.

Le soir, l’université a estimé que plus de 1 000 étudiants s’étaient rassemblés autour des clôtures, après une minute de silence pour Finn Kitson et quelques courts discours, les clôtures se sont effondrées sur le campus.

Après avoir protesté contre la destruction des clôtures par des étudiants de Manchester, la présidente et vice-chancelière, la professeure Dame Nancy Rothwell, s’est excusée pour la détresse causée par l’érection des clôtures et a confirmé qu’elles seraient supprimées dans les prochains jours. Elle a également commandé une enquête immédiate sur les événements.

Il est apparu plus tard que l’université avait dépensé 11 000 £ pour installer, inspecter et retirer la clôture.

Une semaine plus tard, les étudiants occupaient la tour Owens Park après avoir organisé une grève des loyers avec des centaines d’étudiants, remportant près de 11 millions de livres sterling de remises de loyer.

La sécurité de l’université serait alors impliquée dans un incident de « profilage racial » sur le campus qui a vu l’université suspendre deux agents de sécurité, affirmant que c’était « profondément préoccupant ». En mai, deux agents de sécurité ont été inculpés de voies de fait aggravées à caractère racial ou religieux à la suite d’un incident sur le campus.

Nancy Rothwell a ensuite menti à la télévision nationale sur le fait d’avoir contacté l’étudiant impliqué, puis d’avoir été forcée de s’excuser pour avoir fait la « mauvaise remarque ».

Après scandale après scandale, Nancy Rothwell perdrait 89 % d’un vote de défiance envers sa gestion par les étudiants, mais a tenu bon après le rejet du résultat par le conseil des gouverneurs, affirmant qu’ils lui faisaient pleinement confiance.

Il a été révélé plus tard que le conseil des gouverneurs avait pris cette décision plus de deux semaines avant l’annonce des résultats du référendum.

À l’époque, le porte-parole de l’Université de Manchester avait déclaré à The Tab qu’il était « tout à fait normal » d’envisager « un certain nombre de scénarios ». Lorsque nous avons demandé quels étaient ces autres scénarios et si des déclarations avaient été rédigées, le porte-parole a refusé de commenter davantage.

