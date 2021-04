Les clous de salon de piercing d’oreille virale débarquent à Austin, Texas – WWD

Studs, le salon de piercing parvenu, qui aurait pris des investissements de Gwyneth Paltrow, entre autres, est en mode de croissance. Mercredi, la société ouvrira son troisième magasin à Austin, ce qui représentera une poussée inaugurale sur les marchés en dehors de New York.

L’emplacement d’Austin, au 1510 South Congress Avenue, occupe environ 900 pieds carrés et intègre des détails spéciaux qui rappellent l’héritage du Texas. Un produit spécial en collaboration avec la marque de bijoux Shop Zuck, comprenant un chapeau de cow-boy et des boucles d’oreilles en forme de botte de cow-boy, sera exclusivement disponible sur place.

Cela lance ce qui sera un déploiement en cours de nouvelles unités, dans le but d’exploiter entre huit et 10 sites au total d’ici la fin de cette année. Un pop-up de Boston devrait ouvrir le 5 mai, tandis que le premier des deux éventuels magasins de Los Angeles s’inclinera sur Melrose Place à un moment donné cet été.

«Le piercing est une chose que les gens veulent vraiment faire et quand ils sont enfermés depuis plusieurs mois, ils veulent sortir et faire quelque chose. Vous ne pouvez pratiquement pas vous percer les oreilles », a déclaré la PDG et cofondatrice de Studs, Anna Harman, à propos du succès de l’entreprise lors de la réouverture. Le magasin Studs de SoHo trace souvent une ligne qui traverse le pâté de maisons et réserve les rendez-vous de piercing des semaines à l’avance. La société exploite également un petit avant-poste à Hudson Yards.

La directrice du marketing et cofondatrice Lisa Bubbers a ajouté: «Les gens n’avaient pas beaucoup d’options sans danger pour le COVID-19 pour s’amuser et leur donner un sentiment d’expression de soi. Si vous allez vous faire percer les oreilles, vous portez un masque, conformément au protocole de sécurité. Nous sommes allés sur rendez-vous seulement et avons constaté que de plus en plus de personnes se font faire deux piercings, juste plus dans l’ensemble – cela a été une solide doublure en argent.

Alors que Studs a dû fermer ses magasins de mars à septembre, la société a rapidement pivoté pour se concentrer sur les ventes en ligne, qui ont augmenté de 20 fois de mars 2020 à la fin de l’année. Aujourd’hui, la société recherche de nouvelles «villes côtières» pour se développer, en particulier des plaques tournantes pour les jeunes de 18 à 30 ans, que la société considère comme son public clé. Bien que les piercings continuent d’être une tendance majeure pour les jeunes consommateurs, il existe un nombre limité de studios de piercing à la mode, en particulier dans des endroits en dehors de New York et de Los Angeles.