Les clubs ACB conviennent de prolonger le premier tour jusqu’au 30 janvier au plus tard

27/12/2021

Le à 18:44 CET

Les équipes de l’Association des clubs de basket (ACB) s’est réuni en assemblée ce lundi et a décidé à l’unanimité de prolonger la date prévue jusqu’au 30 janvier au plus tard. à la fin du premier tour et le qualification pour la Copa del Rey 2022, l’organisation a indiqué dans un communiqué.

L’objectif de cette extension est, comme il est exprimé dans l’écrit, « faciliter la reprise des matchs reportés et l’égalité compétitive entre tous les clubs. »

« Les clubs ACB, réunis aujourd’hui en Assemblée, ont convenu à l’unanimité de prolonger un maximum jusqu’au 30 janvier la date prévue pour la fin du premier tour (17 journée) et la qualification pour la Copa del Rey de Granada 2022, facilitant ainsi la récupération des matchs reportés et l’égalité compétitive entre tous les clubs », indique la note.

Pourcentage de gain

Au cas où Au 30 janvier, tous les matches programmés n’auraient pas pu être joués, « le pourcentage entre les victoires et les défaites sera pris comme principal critère de qualification pour la Copa del Rey. au 30 janvier, en ne calculant que les matchs correspondant au premier tour ».

La 17e journée de la Ligue Endesa est prévue le week-end du 8 au 9 janvier, mais pour le moment, il y a déjà deux matchs reportés pour la 15e journée.

Lenovo Tenerife-Valencia Basket et Joventut Badalona-Real Madrid ne seront pas joués en raison de contagions par covid-19 des équipes de Tenerife et du Real Madrid – qui comptent déjà 10 infections dans leurs rangs – et sont en attente d’attribution de date.