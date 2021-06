Les clubs anglais de Superliga vont verser 25,5 millions d’euros au Premier

09/06/2021 à 20:17 CEST

.

Les six clubs anglais initialement inscrits en Super League européenne de footballJ’ai accepté de payer une amende commune de 22 millions de livres (25,5 millions d’euros) au Premier ministre, après s’être retiré d’un projet dans lequel le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont toujours engagés, selon la chaîne ‘Sky Sports’ rapporte ce mercredi.

El Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham han aceptado también que la adhesión en el futuro a competiciones alternativas a las organizadas por la UEFA o la Premier será castigada con “más de 20 millones de libras” (23,2 millions d’euros) et la déduction de 30 points au classement de la ligue, a déclaré que les médias britanniques.

‘Sky’ a souligné que les sanctions économiques seront comparables à celles que l’UEFA envisage d’imposer, bien que la Ligue anglaise les facturera directement en “cash”, au lieu de déduire un pourcentage des bénéfices obtenus par les droits de télévision de la saison suivante, une autre des options que le plus haut niveau du football européen valorise.

Les six clubs anglais mentionnés sont apparus le 18 avril en tant que membres fondateurs, avec six autres, de la soi-disant Super League européenne. mais ils ont quitté le projet trois jours plus tard, sous la pression du Premier ministre, de l’UEFA, de la FIFA, de leurs supporters et du gouvernement britannique.