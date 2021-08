Les clubs de femmes s’apprêtent à définir leurs statuts

in

17/08/2021 à 10h38 CEST

Cette semaine peut être cruciale et une étape de plus dans la nouvelle ligue professionnelle féminine. L’intention est que les statuts du futur employeur féminin puissent être approuvés dans les prochains jours. Il s’agit de la dernière procédure pour la ligue professionnelle féminine de première division à atteindre cette condition à toutes fins utiles. Une fois ces Statuts enregistrés et approuvés par le Conseil d’Administration de la CSD, ce sera lorsque le processus électoral aura lieu où, comme nous l’avons déjà dans SPORT, l’un des candidats à la future présidence de la Ligue sera l’ancien directeur de Club de football de Barcelone, Marie Teixidor.

Discord avec la RFEF avec le patch sur la chemise

Dans les semaines à venir, un futur point de conflit pourrait surgir entre la RFEF et un nombre important de clubs de ligues féminines professionnelles. Situation dérivée de la circulaire envoyée la semaine dernière aux clubs des première, deuxième et première divisions nationales où l’État fédéré rappelle l’utilisation obligatoire sur les maillots des uniformes de jeu de l’écusson officiel avec le logo ou l’anagramme. Patch qui doit toujours se trouver sur la manche droite, sans en aucun cas incorporer de publicité sur la manche droite qui restera vierge de tout élément autre que l’anagramme ou le logo (marque de sport, badges, publicité).

Comme le journal SPORT l’a appris; Beaucoup des 16 clubs de la première division comprennent que la RFEF ne peut pas les obliger à porter ce logo à la compétition professionnelle, même si cette saison l’organisation correspond à la fédération. En effet, il n’est pas exclu qu’ils puissent contester cette décision d’exhorter la fédération à modifier cette règle en Première (elle restera en Deuxième et Première nationale), comme elle l’a fait il y a quelques semaines dans certaines des mesures qui la RFEF avait prévu de postuler dans cette catégorie mais qu’il a choisi de les modifier à la demande du CSD.

Les joueurs de Rayo ne sont pas inscrits à la Sécurité sociale

Au cours des dernières heures, l’AFE a fait connaître la situation grave des joueurs du Rayo Vallecano qui ne sont actuellement pas inscrits à la sécurité sociale. Le syndicat a contacté le club madrilène compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle se trouvent les footballeurs en cas de blessure.

L’AFE dénonce la situation extrêmement grave et la violation des droits des joueurs.