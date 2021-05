Les clubs de la Liga ont déjà le nouveau protocole pour le retour du public dans les stades

05/01/2021

Jeudi dernier, nous avons avancé dans le journal SPORT le protocole d’accès aux stades dans lesquels LaLiga travaille depuis un an. Aujourd’hui, nous vous proposons le nouveau protocole mis à jour et approuvé mercredi dernier par la Commission des Délégués qui vient d’être envoyée à chacun des clubs de manière nominative et avec leur nom sur chacune des pages. Un retour qui est toujours d’actualité en ce moment après les dernières manifestations du ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodriguez Uribes où il précise qu’il n’y a actuellement aucun travail sur le retour immédiat du public au football professionnel.

Il s’agit d’un projet de document de 33 pages dans lequel vous corrigez certains conditions de base pour tous les clubs, dont certains figuraient déjà dans le projet que nous avons compté hier. Les nouveautés résident dans la préparation des localités par la mise en une distance minimale de 3 mètres parmi les fans, à la fois horizontalement et verticalement. La zone de banc ne peut pas être occupée et ils sont totalement interdit l’animation se tient.

Chaque club déterminera la sélection des fans

Rien ne varie en ce qui concerne les données que les clubs doivent fournir sur les supporters qui viennent au stade (nom et prénom, pièce d’identité, email, ville, rang, siège).

Tous les supporters qui présentent des symptômes, qui ont eu des contacts étroits, ne peuvent pas se rendre au stade; doit être en quarantaine. Le reste du code de conduite est le même que celui sur lequel travaille LaLiga depuis un an. Il faut se rappeler que vous ne pourrez pas bouger de votre siège pendant toute la partie, ils ne pourront mettre ni batterie, ni mégaphones, ni drapeaux etc …

Le choix des supporters sera à la charge de chaque club et en fonction de la capacité déterminée par le CSD. La Ligue propose que tous les trois jours une révision de la capacité maximale disponible puisse être faite, afin d’augmenter le pourcentage.

Seul un maximum de deux personnes peuvent s’asseoir ensemble, et il peut également être révisé tous les trois jours. Les billets ne peuvent pas être vendus ou distribués aux fans en visite mais si vous distribuez des billets de courtoisie à d’autres clubs. Il est interdit de fumer dans toutes les zones du stade. Les billets à distribuer, comme nous l’avons déjà, seront générés par le club et envoyés au gagnant par voie électronique ou en personne.

Les tranches d’âge d’accès au stade sont maintenues

Le nouveau protocole ne change pas par rapport au premier concernant le club déployant tous les moyens pour que l’accès se fasse de la manière la plus agile et la plus rapide, en maintenant des distances de sécurité, compte tenu des supporters les plus vulnérables. Entretient les différentes bandes d’accès au stade en fonction de l’âge et de la capacité qui peuvent y accéder. Comme indiqué précédemment, le groupe 5 ou plus entrera à partir de 15 minutes avant le début du match.

Rien ne change en ce qui concerne les filtres de contrôle, l’accès aux portes où le contrôle de température sera effectué. S’il est supérieur à 37,5 °, il peut être répété 10 minutes plus tard. S’il se répète, vous ne pourrez pas accéder au stade. Une fois à l’intérieur, ils seront situés dans leur quartier où ils ne pourront plus se déplacer sauf pour aller aux toilettes. Si un club n’en a pas assez, il peut louer des services supplémentaires tels que des cabines portables.

Les fans pourront entrer dans le stade avec un verre alors que la nourriture est interdite. Les barres, comme cela s’est produit dans le protocole initial, resteront fermées.

Action si des symptômes apparaissent pendant le jeu

Le nouveau protocole établit l’obligation de signalisation, un contrôle préventif de sécurité dans le stade, plus de monde dans les gradins, etc. L’une des nouveautés est si un fan avec des symptômes apparaît pendant le jeu. Dans ce cas, il doit être isolé, demandant l’entrée du personnel médical, l’évacuation du terrain, le nettoyage de la zone. S’il est diagnostiqué dans les jours suivants, rien ne change par rapport au premier protocole de la Ligue, devant notifier les autorités sanitaires d’éventuels contacts directs.