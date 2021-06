Les clubs de LaLiga augmentent leur dette en raison de la pandémie

in

21/06/2021 à 13:41 CEST

Les clubs de football professionnels espagnols ont augmenté leur dette nette de 746 millions d’euros – dont la moitié correspondant à Barcelone, selon le président de la Liga Javier Tebas– en raison de l’impact de la pandémie, qui a soustrait 1.999 millions de revenus en deux saisons, 1.019 en impact net.

Cette augmentation de l’endettement, causée par la baisse des revenus et le maintien des investissements dans les joueurs et les infrastructures ayant même des salaires réduits, fait que la dette financière nette totale des clubs de LaLiga s’élève à 1 705 millions d’euros à la fin de la saison 2019-20, selon au rapport économico-financier que l’organisation a présenté.

« Sur ces 700 millions, Barcelone est la moitié », a reconnu le président de l’association des clubs, Javier Tebas, qui a souligné que “d’autres clubs ont fait plus d’efforts pour réduire leurs dettes” et a souligné “l’effort louable” du Real Madrid “tout comme l’Atlético et les autres”.

L’employeur a souligné que son niveau d’endettement par rapport à son résultat d’exploitation (ebitda) est de 1,6, une proportion “raisonnable” selon le directeur général de l’entreprise, Joseph Guerre, ce qui a assuré que s’ils étaient une entreprise, ils seraient à la septième place sur l’Ibex-35 pour cet indicateur.

Les clubs de football professionnels ont cessé d’entrer entre la saison 2019-2020 et la saison 2020-21 récemment terminée quelque 1 999 millions d’euros en raison de l’impact de la pandémie, un chiffre qui rejoint les 278 millions d’euros de réduction des revenus de la campagne ci-dessus et les prévisions de 1 721 millions en 2020-2021 du cabinet de conseil PriceWaterhouseCoopers. Le coup net est réduit à 1 019 millions dans les deux parcours, grâce au financement obtenu par les clubs.

Lors de la saison précédente 2019-20, déjà avec des chiffres réels des comptes clôturés par les clubs, l’impact de la pandémie était de 278 millions d’euros, puisque 5 043 millions d’euros ont été inscrits au total contre 5 321 millions d’euros qui, selon LaLiga, ils auraient obtenu si la pandémie n’avait pas eu lieu.

Malgré tout, ces données sont supérieures aux revenus de la campagne 2018-19, la dernière avant l’impact de la pandémie, lorsque les clubs Premier et Second ont généré 4 869 millions d’euros ; et le résultat net de la saison 2019-20, covid-19 inclus, est positif : les clubs ont encaissé ensemble 77 millions d’euros, ce qui aurait été 244 millions sans la situation sanitaire.

“Au cours de la saison 2019-20, nous avons dépassé pour la première fois les 5 000 millions d’euros de revenus, ce qui aurait été 5 321 si nous avions eu une audience. Cela signifie que nous avons augmenté de 3,6% par rapport à la saison précédente, et par rapport à 2014- 15 nous avons augmenté de 12% chaque année. Le bouquetin dans cette même période a perdu 1,2% “, a-t-il évalué José Guerra.

Selon les données fournies par l’organisation des clubs professionnels espagnols, ces 5 045 millions de revenus en 2019-2020, bien qu’en termes absolus ils soient inférieurs à ceux obtenus par le football anglais (7 224 millions d’euros entre la Premier League et le Championnat) , mesurés par rapport à la population, représentent un revenu de 107 euros par habitant dans le football espagnol, contre 86 euros par habitant pour les équipes anglaises.

“Nous sommes le premier parmi les cinq championnats européens par habitant et le deuxième en revenu absolu”, a-t-il souligné. Guerre, qui a également souligné qu’en 2019-2020, ils étaient le seul des cinq grands championnats européens à avoir un résultat positif : 77 millions, contre 213 millions de pertes de la Bundesliga allemande ou près de 1 000 qu’ils estiment que le football anglais a perdu .

EN 2020-21 LALIGA AURA DES PERTES « AVEC SÉCURITÉ »

Cependant, pour la saison 2020-21, la Liga estime une réduction drastique des revenus de 1 721 millions, ce qui ramènera les revenus à 3 545 millions. La baisse est de 683 millions d’euros de recettes le jour du match (billets et abonnements) puisqu’elle s’est jouée à huis clos sauf ces derniers jours, 180 millions de moins de recettes commerciales et 58 de moins à la télévision. Les revenus de transfert ont également été réduits de 491 millions.

“En 2020-21, nous aurons des pertes à coup sûr. Les stades ont été fermés toute la saison”, a-t-il reconnu. José Guerra, qui a expliqué que les clubs « mettront quelques années à absorber » l’impact de la pandémie, mais a tout de même estimé qu’« à moyen terme » ils sortiront « très renforcés ».

“Si en 2019-20 nous avons eu 77 millions de positifs avec trois mois clos, nous devons faire la règle de trois et en tenant compte du fait qu’il va y avoir une contraction très importante des revenus de la vente de joueurs. Nous serons entre 600 et 700 millions, ce sera le montant que nous avons, et surtout dans un club, ne l’oublions pas”, a-t-il ajouté. Javier Tebas.