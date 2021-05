Les clubs de Premier League acceptent le renouvellement de trois ans de l’accord télévisé et promettent 100 millions de livres supplémentaires à la communauté du football anglais

Les clubs de Premier League ont accepté à l’unanimité de renouveler l’accord existant avec les diffuseurs de télévision pour trois ans supplémentaires.

Le haut vol anglais a confirmé que Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video et BBC Sport continueront leur couverture en direct et non en direct de 2022/23 à 2024/25.

Le prochain cycle de droits des diffuseurs a été convenu

Dans le cadre du renouvellement, 100 millions de livres supplémentaires ont été promis pour soutenir la communauté du football, y compris la Ligue un, la Ligue deux, la Ligue nationale, le football féminin et la base.

L’accord de principe a reçu l’approbation du gouvernement car la Premier League vise à donner au football anglais plus de sécurité financière suite à l’impact dévastateur de la pandémie COVID-19.

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: «La Premier League tient à exprimer sa gratitude à nos partenaires de diffusion pour leur engagement continu envers la Premier League et leur soutien à la pyramide du football.»

Le football anglais dépend énormément de l’argent de la télévision de premier plan

Masters a ajouté: «Nous apprécions énormément que le gouvernement ait accepté en principe de permettre cet arrangement et pour son soutien continu à la Premier League et au match anglais.

«Covid-19 a eu un impact significatif sur le football, et les renouvellements avec nos partenaires de diffusion britanniques réduiront l’incertitude, généreront la stabilité et favoriseront la confiance au sein de la pyramide du football.

«Nous savons qu’une fois conclu, cela aura un impact positif sur l’industrie en général, les emplois et les recettes fiscales et nous permettra de maintenir et d’augmenter nos engagements financiers communautaires et de solidarité existants envers la pyramide du football pour les quatre prochaines années, même si nous n’avons pas encore compris le plein impact de la pandémie.

Le football anglais est touché par l’impact des stades vides depuis mars 2020

«Cela arrive à un moment important et nous permettra de planifier avec plus de certitude dans un contexte économique plus stable.

«Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video et BBC Sport sont d’excellents partenaires et offrent une couverture et une programmation fantastiques pour présenter notre compétition aux fans du Royaume-Uni.»

Il est payant d’être à la télévision et de terminer plus haut dans la ligue, avec une distribution des revenus de diffusion de la Premier League, d’une valeur de plusieurs milliards chaque saison, en partie en fonction du nombre de matchs en direct d’un club et de sa position dans la ligue.

Néanmoins, tout le monde a la garantie d’un énorme jour de paie, avec 50 pour cent de l’argent de la télévision britannique partagé à parts égales.