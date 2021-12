Les clubs de Premier League craignent un autre arrêt après le report de Brentford vs Man Utd

Les loups sont le seul club de haut niveau à atteindre l’objectif de Boris Johnson de booster tous les plus de 18 ans d’ici la fin du mois (Photo: .)

Les clubs de Premier League craignent que la saison ne soit suspendue en raison de la propagation rapide d’Omicron, associée au manque de progrès dans la vaccination des joueurs.

Un total de 42 cas confirmés a été annoncé lundi soir – le plus enregistré en une seule semaine – avec cinq clubs touchés par des épidémies.

Le match de Tottenham contre Brighton, qui devait avoir lieu dimanche dernier, a été reporté, tandis que le match de Manchester United à Brentford, qui devait avoir lieu ce soir, a été annulé.

Le match de Manchester United contre Brentford a été annulé (Photo .)

Le Daily Mail rapporte que de nombreux joueurs qui souhaitent recevoir un rappel, qui offre une protection contre la nouvelle variante, ont été frustrés dans leurs tentatives de se faire vacciner.

Les loups seraient jusqu’à présent le seul club à avoir atteint l’objectif de Boris Johnson d’avoir tous les plus de 18 ans boostés d’ici la fin du mois, bien que Leeds et Brentford soient en passe de répondre à cette exigence.

La Premier League reste catégorique sur le fait qu’avec les procédures de test et le protocole actuels en place, une pause dans les procédures, comme celle qui a interrompu la saison 2019/20, ne sera pas nécessaire.

Six matchs ont été reportés l’hiver dernier sans avoir besoin d’un arrêt, mais plusieurs clubs craindraient que de nouvelles annulations n’affectent gravement l’intégrité de la compétition, en particulier compte tenu du nombre de matchs qui devraient avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Steven Gerrard examinera le statut vaccinal des signatures potentielles pendant la fenêtre de transfert de janvier (Photo: .)

Tout retard entraînerait un énorme empilement, tandis que l’option de prolonger la saison en cours jusqu’à l’été ne sera probablement pas ouverte à la Premier League en raison de la programmation d’une première Coupe du monde d’hiver, qui doit avoir lieu au Qatar en novembre. de l’année prochaine.

Pep Guardiola, quant à lui, dont l’équipe de Manchester City affronte Leeds ce soir, a ajouté son nom à une liste croissante de managers qui ont exhorté les joueurs à se faire piquer.

« Absolument, les médecins suggèrent qu’ils doivent le faire », a déclaré Guardiola aux journalistes lundi lorsqu’on lui a demandé si les joueurs recevaient les injections de rappel.

Premier League



« Nous parlons avec les joueurs tous les jours pour leur dire de faire attention. Restez en bonne santé, portez des masques, distanciation sociale.

« C’est Noël, la tendance est de faire la fête et de sortir. Mais le virus est toujours là. Le virus ne vous permet pas de beaucoup souffrir, mais les cas augmentent de jour en jour, alors soyez prudent.

Et le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, est allé plus loin en suggérant qu’il examinera le statut vaccinal des signatures potentielles avant la fenêtre de transfert de janvier alors qu’il cherche à ajouter à l’équipe qu’il a héritée de Dean Smith.

Il a déclaré: « Je ne pense pas qu’il soit juste de ma part de dire si je signerais ou non un joueur dans cette situation. Mais cela entrerait certainement dans les conversations.

