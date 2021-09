Les clubs de Premier League devraient se battre contre la FIFA pour une interdiction « ridicule » et « absurde » de joueurs brésiliens, selon Simon Jordan

in

Simon Jordan a exhorté les clubs de Premier League à contester l’interdiction “absurde” et “ridicule” proposée par la FIFA contre les stars brésiliennes.

La fédération brésilienne de football (CBF) a écrit à la FIFA pour demander qu’une restriction automatique soit imposée aux joueurs de se présenter pour leurs clubs entre le 10 et le 14 septembre.

Allison et Fabinho pourraient ne pas être en mesure de jouer le choc de Leeds ce week-end

Les joueurs sont Ederson et Gabriel Jesus de Manchester City, le trio de Liverpool Alisson, Fabinho et Roberto Firmino, Fred à Manchester United, Thiago Silva à Chelsea et Raphinha à Leeds.

La CBF n’a pas demandé de restriction à l’attaquant d’Everton Richarlison, qui a été libéré par le club pour jouer pour son pays aux Jeux olympiques cet été.

Et Jordan estime que les clubs doivent s’en tenir à leurs armes et contester l’interdiction de quatre jours qui est imposée.

“Ils doivent soit rester sur leur position, soit reculer”, a déclaré le co-animateur de White and Jordan.

Richarlison, cependant, est exempté de l’interdiction car la CBF a de bonnes relations avec Everton pour l’avoir laissé jouer aux Jeux olympiques.

« Je m’en tiendrais à cette position parce que s’ils ont déclenché toute cette fureur en premier lieu – quelle est votre résolution ? Donnez un coup de pied au TAS (Cour Arbitrale du Sport), le terrain serait aplani et tout le monde jouerait bien pour la prochaine trêve internationale.

“Je mettrais la FIFA à l’épreuve et je verrais s’ils vont vraiment le faire.”

Jordan pense également que Richarlison n’a pas été inclus car l’un des joueurs pourrait travailler en faveur des clubs.

“Richarlison n’a pas été libéré par Everton et la fédération brésilienne est partie” C’est OK. Nous l’aimons parce qu’Everton l’a laissé aller aux Jeux olympiques »à des paramètres de quarantaine complètement différents.

« Si je suis les autres clubs, je dis ‘faites ça’ comme ils peuvent dire au TAS : « Comment pouvez-vous faire une chose pour un club et ne pas le faire pour tout le monde ? »

