Les clubs de Premier League empêchés de jouer contre des joueurs brésiliens

Comme l’a révélé Paul Joyce du Times, les clubs de Premier League ont été empêchés de faire jouer leurs joueurs brésiliens entre le 10 et le 14 septembre. La nouvelle intervient après que la FA brésilienne a demandé à la FIFA d’appliquer des règles pour empêcher huit joueurs des cinq clubs différents de jouer dans ce qui semble être un œil pour œil.

Les goûts d’Alisson Becker et Fabinho ne pourront pas jouer pour Liverpool contre Leeds United, qui sera sans Raphinha. Non pas parce qu’ils ont voyagé dans une zone rouge, mais parce que Liverpool et Leeds les ont empêchés de le faire. Ils n’ont pas pu jouer pour le Brésil, donc le Brésil a apparemment fait en sorte qu’il ne puisse pas non plus jouer pour ses clubs. La situation n’aide personne, sauf pour certains ego.

Le fait est que toute la situation aurait dû être évitée, mais ce n’était pas le cas et maintenant les clubs se sont retrouvés en rivalité directe avec la FA brésilienne.

Les clubs de Premier League empêchés de jouer des stars grâce à la FA brésilienne

Une exception faite

Alors que Liverpool et d’autres seront privés de joueurs clés, Everton sera autorisé à choisir Richarlison grâce à leurs bonnes relations avec le Brésil. Cela seul met en évidence le pouvoir dont le Brésil a été doté ou le pouvoir de persuasion lorsqu’il s’adresse à la FIFA. Le fait qu’ils puissent choisir à qui s’applique la règle, lorsque chaque club est coupable de la même chose, émousse le couteau qu’ils ont tenté de planter dans les clubs, un peu plus.

Attendez-vous à ce que cette situation s’éternise et inclue de plus en plus de drames. Les clubs et les managers de Premier League ne seront pas satisfaits, et à juste titre. Ils ont empêché leurs joueurs d’entrer dans la zone rouge pour participer à un match qui a de toute façon été pris d’assaut par la police, et, maintenant, ils ont été punis.

Si les fans ne détestaient pas la pause internationale auparavant, ils la mépriseront plus que jamais maintenant.

