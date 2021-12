Les clubs de Premier League et de l’EFL font preuve de solidarité avec la charité des sans-abri ce lendemain de Noël… et voici comment vous pouvez jouer votre rôle

Dans une première footballistique, près de 100 clubs de haut en bas du pays abandonneront leurs kits à domicile le lendemain de Noël et porteront plutôt leurs bandes à l’extérieur.

D’anciens clubs de Premier League, notamment Portsmouth, Sheffield United et Cardiff, ainsi que la classe de 92 de Salford City, se sont inscrits au #NoHomeKit de Shelter pour sensibiliser le public au sans-abrisme pendant la période des fêtes.

Les fans de tous les clubs sont encouragés à porter leur tenue à l’extérieur

De nombreuses personnes ont besoin des services de première ligne de Shelter et l’association caritative pour les sans-abri appelle autant de clubs de football et de fans que possible à s’impliquer et à échanger leurs maillots à domicile contre leurs maillots à l’extérieur ou leur troisième kit ce lendemain de Noël, pour montrer leur soutien à tout le monde sans domicile.

Jusqu’à présent, cinq équipes de Premier League soutiendront la cause (sans changer leurs kits) parmi lesquelles : Tottenham, Everton, Brighton et Hove Albion, Brentford & Watford.

Alors que 20 équipes de l’EFL ont accepté de participer en portant leurs kits à l’extérieur pour les matches à domicile. (Cardiff, Coventry, Barnsley, Stoke, Preston, Sheffield United, Bournemouth, Portsmouth, Oxford, Ipswich, Carlisle, Tranmere, Barrow, Leyton Orient, Forest Green Rovers, Stevenage, Luton, Rochdale, Salford City, Derby, Oldham).

Shelter a souligné l’importance de l’itinérance pendant la période de Noël.

En l’espace de 90 minutes, 25 foyers deviennent sans domicile fixe en Angleterre. Cela signifie qu’entre le premier et le dernier coup de sifflet d’un match de football, 25 ménages n’auront plus d’endroit sûr ou sécurisé pour appeler chez eux.

Kamara s’est engagé pour aider la campagne

De nombreux clubs ont accepté d’échanger leurs kits le lendemain de Noël

Les Forest Green Rovers de la Ligue 2 participent et leur président Dale Vince, qui était autrefois sans-abri, a déclaré: «Je sais ce que c’est et donc quand Shelter a demandé si nous soutiendrions cette brillante campagne. « Changer les maillots dans lesquels nous jouons pour un match n’est rien, honte à la Premier League d’avoir empêché les meilleurs clubs de se joindre à nous. »

Le reste du monde du football s’implique également avec Jeff Stelling et Chris Kamara de Sky Sports qui soutiennent la campagne ainsi que des marques telles que PUMA et Mitre.

Kamara a dit: « Je me suis impliqué dans cette campagne après avoir entendu certaines des statistiques poignantes. « Quelque chose doit changer et j’espère que cette campagne pourra en être le début. »

Si vous souhaitez faire un don au refuge cliquer sur le lien et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour voir le travail qu’ils font avant #NoHomeKit

EDGE : #NoHomeKit de Shelter pour sensibiliser à l’itinérance pendant la période des fêtes.