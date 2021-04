Les clubs de Premier League rejettent l’Euro Super League, Marcus Rashford réagit, Jordan Henderson de Liverpool mène l’appel des capitaines, Pep Guardiola s’exprime – Football News LIVE

Tenez-vous au courant des dernières mises à jour et des réactions aux plus grandes nouvelles du football…

Titres:

Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a déclaré à talkSPORT que les six grands rebelles de l’Euro Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham devraient avoir des points déduits par le président de la Premier League FIFA, Gianni Infantino, condamne la Super League européenne et affirme que des équipes séparatistes comme Man United, Arsenal et Liverpool devra “ vivre avec les conséquences ” Tottenham confirme que Ryan Mason dirige l’équipe à Wembley pour la finale de la Coupe de la Ligue et reste en charge pour le reste de la saison de Premier League après que Jose Mourinho a limogé le petit-fils de Bill Shankly veut que la statue d’Anfield soit abattue et admet le légendaire patron de Liverpool serait “ tourner dans sa tombe ” à propos des plans de la Super League européenne “ Liverpool est un club du peuple … mais les propriétaires ne comprennent pas les fans ” – Didi Hamann s’en prend au club sur les plans de la Super League européenne et prévient que cela pourrait créer un fossé avec les joueurs Le patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, ne remplacera pas Jose Mourinho en tant que prochain entraîneur de Tottenham au milieu des liens avec le Bayern Munich, a déclaré talkSPORT à Gary Nevill e vs Jurgen Klopp: l’expert de Sky Sports se heurte à l’allemand dans un échange incroyable alors que le patron de Liverpool riposte au “ jeté sous un bus ” Commentaire de la Super League européenne Patrick Bamford dit que c’est “ une honte ” réaction de la Super League européenne qui ne se reflète pas dans la lutte contre le racisme comme James Milner admet qu’il n’aime pas le concept après le match nul Leeds vs Liverpool