“Les clubs de Premier n’ont pas été très intelligents avec la Superliga”

16/06/2021

Le à 17:17 CEST

Décision de l’UEFA d’envoyer une invitation à la prochaine édition de la Ligue des champions au FC Barcelone, au Real Madrid et à la Juventus de Turin Cela suppose (pour l’instant) la confirmation que les sanctions prévues pour la création de la Super League restent dans l’air. La défense juridique des clubs fondateurs de cette compétition alternative à la Ligue des champions a pris effet, « mais ce n’est qu’une victoire momentanée. Il en reste encore beaucoup. Je suis persuadé que l’UEFA tentera d’imposer les sanctions promises plus tard, dès qu’elle en aura l’occasion& rdquor;, témoigne Toni Roca, avocat spécialisé en droit du sport et directeur de l’Institut de droit du sport.

« Le fait que l’UEFA ait finalement reculé, malgré les menaces catégoriques de Ceferin, signifie que la stratégie juridique des trois clubs concernés a été bonne, très bonne. Peut-être que la mise en œuvre du projet n’était pas la meilleure, mais le précédent blindage devant les tribunaux leur a permis de marquer le premier “but” de cette bataille judiciaire & rdquor;, a-t-il prédit.

Avec la certitude juridique que la bataille pour la Super League n’aura aucune conséquence à court terme pour le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, Toni Roca estime que les grands perdants ont été les clubs qui se sont retirés au premier taux de change du Super League et qui, dans le cas des équipes anglaises, leur a causé un préjudice économique notable. Les six participants des îles sont Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham.

Double défaite anglaise

«Je pense que les clubs de Premier League ont été inintelligents et ont agi à la hâte, sûrement impressionnés par la pression sociale qu’ils ont reçue de leurs fans dès l’annonce du projet de Super League. Ils ont aussi été touchés par les pressions exercées à l’époque par le gouvernement britannique & rdquor;, Roca entame sa réflexion. « Aujourd’hui, avec la perspective du temps qui passe, les clubs anglais qui sont descendus du bateau de la Superliga ont écopé d’une double défaite & rdquor;, continuer. « D’une part, l’UEFA les a punis en retenant une partie des droits de télévision pour la prochaine édition.

D’un autre côté, “le Premier ministre les a forcés à payer des amendes pour leurs tentatives avec la Super League et leur a fait avaler un règlement très sévère qui menace de les exclure de la compétition s’ils adoptent à nouveau cette idée & rdquor;, Roca » poursuit la description. Sports Law Institute ajoute un troisième revers futur pour les équipes anglaises. « N’oublions pas que la Super League elle-même, en raison des informations qui ont été divulguées, pourrait les contraindre à payer une indemnité si elles se dissociaient enfin légalement du projet. & rdquor;, évoque l’avocat.” Et ils ont tout fait sans même se défendre. C’est du jamais vu. Les déclarations de l’UEFA et de Premier sont humiliantes pour ces clubs. On les laisse comme des enfants qui se sont mal conduits et qui ne se défendent pas de ce qu’ils jugent correct, mais à la première menace, ils acceptent la punition. Ils se sont peut-être trompés dans le projet, mais ce sont des entités suffisamment importantes pour se comporter ainsi & rdquor ;, affirme-t-il avec insistance.

« En attendant, les équipes qui sont restées fermes dans la défense de la Super League n’ont pas été sanctionnées et pour couronner le tout, elles participeront normalement à la prochaine Ligue des champions. En ce sens, le Barça, le Real Madrid et la Juve ont battu tous ceux qui se sont retirés de la compétition&rdquor ;, insiste-t-il.

Parmi ceux qui ont reculé, il n’y a pas que les équipes anglaises, mais aussi l’Atlético de Madrid, l’Inter ou encore Milan. Ils ont également dû payer un péage, mais pas aussi élevé que celui de ces six équipes Premier qui, pour l’instant, sont les plus touchés par cette coupe transversale de tensions entre l’UEFA et la Superliga.