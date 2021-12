Les clubs de Premiership écossais demandent que les vacances d’hiver soient avancées au milieu des nouvelles restrictions COVID en Écosse alors qu’Aberdeen annonce un scrutin pour les fans

Un certain nombre de clubs de Premiership écossaise souhaitent que la pause hivernale de la saison soit avancée au milieu de la propagation de la variante Omicron COVID.

Dans l’état actuel des choses, les vacances d’hiver devraient commencer le 4 janvier, mais avec de nouvelles restrictions sur les événements sportifs imposées en Écosse, de plus en plus de clubs acceptent l’idée de commencer plus tôt dans le but de réduire le taux de transmission.

De plus en plus de clubs pensent que la SPFL devrait annoncer la trêve hivernale tôt

Une déclaration de Dundee United disait : « À la suite de la réunion d’urgence d’hier soir convoquée par le Joint Response Group et la SPFL, Dundee United FC souhaite confirmer que nous avons soumis une demande à la SPFL pour avancer les vacances d’hiver et reprogrammer tout match affecté par la l’annonce la plus récente du premier ministre.

«Nous pensons que cela donnerait plus de temps pour garantir que le programme de rappel de vaccination du gouvernement soit plus efficace et aider l’ensemble du pays à gagner la bataille contre la pandémie en cours.

« En plus de cela, il est fondamental pour le football que les fans soient autorisés à assister aux matchs et à soutenir le jeu. Avancer les vacances d’hiver signifierait que les fans ne manqueront pas d’assister aux matchs au cours des dix prochains jours. »

La déclaration de Livingston a poursuivi: « Cependant, il y a une image plus grande ici dont les clubs de football sont conscients.

Les foules aux matchs de football en Écosse seront limitées à 500

« Le football écossais veut prendre ses responsabilités au sérieux en aidant à freiner la transmission de la variante Omicron. Nous pensons qu’en avançant les vacances d’hiver programmées, nous pouvons contribuer à ralentir les taux de transmission en raison de l’absence de supporters dans les stades, mais également en réduisant la probabilité que les supporters se rassemblent dans les lieux publics, les pubs, les restaurants et les ménages.

« De plus, cela enlève beaucoup de pression aux joueurs qui craignent extrêmement qu’ils ne soient le véhicule du virus dans le club de football.

«Parfois, il est facile d’oublier la pression exercée sur les joueurs dans cet environnement en constante évolution qui vivent loin du football. Cela donne également aux joueurs, au personnel et aux fans une fenêtre d’opportunité pour recevoir leurs boosters, ce qui ne fait qu’atténuer la situation actuelle avec Omicron.

Pendant ce temps, Aberdeen a annoncé son intention de voter pour les billets pour les matchs de la semaine prochaine à domicile contre Dundee et les Rangers après que des restrictions ont été imposées aux événements sportifs écossais mardi.

Des plans sont maintenant en cours pour accueillir 500 supporters pour nos matchs avec Dundee & Rangers. Nous croyons fermement que ces matchs devraient être reportés jusqu’à ce que tous les supporters puissent y assister. Mais nous devons prévoir des matchs à venir avec seulement 500. Toutes les infos – Aberdeen FC (@AberdeenFC) 22 décembre 2021

Une déclaration sur le site Web de Dons a déclaré: «Suite à l’annonce d’hier du gouvernement écossais, des plans sont maintenant en cours pour accueillir 500 supporters pour nos matchs avec Dundee (26 décembre) et les Rangers (29 décembre).

« Nous croyons fermement que ces matches devraient être reportés jusqu’à ce que tous les supporters puissent y assister.

« Mais nous devons planifier les matches avec seulement 500 et faire tout notre possible pour donner suffisamment de préavis aux fans jusqu’à ce que nous ayons une vision claire de la situation.

« Dans cet esprit, nous avons mis en place un scrutin qui couvrira les deux matches avec Dundee et les Rangers. Ce sera ouvert à tous les abonnés 21/22, y compris les supporters ayant acheté un abonnement mi-saison. »

St Mirren a confirmé que le match de Premiership de mercredi soir à domicile contre le Celtic se déroulerait comme prévu.

Le club de Paisley a supplié les autorités de reporter le match après avoir été touché par une épidémie de COVID-19.

Cependant, les Saints ont tweeté une ligne à 15h45 en disant simplement: « Le match de ce soir aura lieu. »

