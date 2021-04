Les clubs de Super League européenne Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Manchester United et Tottenham ont payé 8 millions de livres sterling pour rejoindre la compétition dans laquelle ils n’ont même pas joué

Les 12 clubs fondateurs de la Super League européenne ont payé 8 millions de livres sterling pour participer à la compétition, selon les rapports.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Manchester United et Tottenham se sont retirés de la ligue séparatiste au milieu d’une réaction intense des supporters mardi.

Un grand nombre de supporters protestent contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

Mercredi, le correspondant de la Super League européenne de talkSPORT, Alex Crook, a déclaré à Jim White: [by the Daily Mail] les clubs de la Super League ont en fait payé 8 millions de livres sterling pour ce qu’ils appellent des «participations en actions» dans la compétition.

“Donc, en gros, cela coûte 8 millions de livres à tous ces clubs pour s’inscrire à une compétition dans laquelle ils ne vont même pas jouer!”

Avant que tous les clubs de Premier League ne se retirent de la Super League, la Premier League a averti qu’elle tiendrait “ les personnes impliquées responsables en vertu de ses règles ”.

Il y a eu des appels pour que les six clubs anglais de haut niveau soient sanctionnés pour leurs tentatives de se séparer dans une autre compétition.

L’agence de presse PA affirme que la position de la Premier League “ n’a pas changé depuis qu’elle a publié une déclaration mardi après-midi ”.

La section L9 du manuel de la Premier League stipule que les clubs membres ne doivent pas s’inscrire ou jouer dans des compétitions supplémentaires sans l’approbation écrite préalable du conseil d’administration de la ligue.

Simon Jordan a accusé le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, d’être un leader du ring dans les plans de Super League “ arrogants ” et “ méprisables ”.

Les fans des Gunners devraient protester contre le conseil d’administration du club pour son rôle dans la Super League avant leur match à domicile contre Everton vendredi.

Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, a déclaré à talkSPORT: «Dans un match de boxe, ils ont commencé un combat et ils ne sont même pas descendus du tabouret, c’est risible, c’est méprisable.

«La capitale derrière tout cela est Kroenke, à mon avis. Je considère Arsenal comme un club de football qui accepte la médiocrité.

«Lorsque Kroenke a franchi la porte, ils étaient le club de football le plus rentable du monde. Regardez l’érosion de ce club parce qu’il ne se soucie pas vraiment du succès du club.

«Il veut le faire passer au milieu. Un club qui réussit coûte beaucoup d’argent, un club qui ne réussit pas coûte beaucoup d’argent, il a un club qui se situe au milieu.

«Maintenant, Arsenal lui cause beaucoup de problèmes, c’est un casse-tête, il perd de l’argent et je pense qu’une grande partie du capital derrière cela [Super League] est Kroenke.

«Je pense que John W Henry et les Glazers font partie du mélange et je pense que Manchester City et Chelsea sont des lemmings qui ont sauté dans le train alors qu’il quittait la gare.