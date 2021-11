13/11/2021 à 12h50 CET

.

L’Association des clubs de football féminins (ACFF) a qualifié de « nouvel acte d’abus et de persécution » de la Fédération espagnole de football (RFEF) les sanctions imposées aux clubs de la Première RFEF pour ne pas avoir porté leur anagramme lors des matches, y compris la soustraction de trois points de j’ai soulevé, Société réelle et Villarréal.

Dans une note rendue publique ce samedi, l’ACFF a montré « son rejet le plus énergique des sanctions subies par un groupe de clubs », ce qu’elle considère « un nouvel acte d’abus et de persécution exercé par la Fédération royale espagnole de football ».

« Une décision absolument injuste, contraire à la loi et qui représente une attaque directe sans précédent contre le football féminin, contre les footballeuses, contre les entraîneurs et contre les clubs », a-t-il ajouté un jour après que les sanctions du juge de la compétition avec les points soient soustraits à Levante , Real Sociedad et Villarreal pour avoir répété le dernier jour et amendes contre Rayon Vallecano, Bétis et Valence pour ne pas porter d’identification non plus.

Pour la ACFF, « la RFEF doit respecter la législation en vigueur et, en particulier, son propre règlement général, qui prévaut sur toute norme ou base de compétition « et » doit assumer une fois pour toutes que la première division de football féminin est, depuis le 15 juin dernier, une compétition officielle de un caractère professionnel, et que leur rôle au cours du processus de constitution de la ligue professionnelle se limite à assumer à titre provisoire et limité certains aspects de gestion et de coordination de la compétition ».

« Mais surtout, insista-t-il, la RFEF il doit cesser d’entraver la croissance du football féminin, appliquer une politique de persécution et de punition à toute personne qui n’est pas d’accord avec ses intérêts, et piétiner le football féminin et les footballeuses. »

La ACFF Il a assuré qu' »il défendra les footballeurs et les Clubs devant toutes les instances et épurera les responsabilités de tous ceux qui ont participé à cet acte d’abus ».

Après notification des sanctions, j’ai soulevé, Société réelle et Villarréal dénoncé une persécution par le RÉFÉRER et confirmé qu’à partir de ce jour, leurs équipes féminines porteront l’anagramme de la RFEF afin de ne pas aggraver la situation, tout en défendant leurs intérêts dans toutes les instances judiciaires et administratives, y compris le Conseil supérieur du sport (CSD).