Les clubs espagnols ne céderont pas les joueurs sud-américains aux équipes nationales !

26/08/2021 à 12:32 CEST

LaLiga a rencontré ce jeudi matin les clubs concernés par l’appel à joueurs pour les équipes de la CONMEBOL, en raison de l’augmentation en deux jours de la période FIFA, à la fois en septembre et en octobre 2021, affectant le calendrier et la compétition de LaLiga en une seule fois. Surtout à la quatrième et à la neuvième journée de la Ligue

L’employeur lui-même a annoncé le résultat de cette réunion, où montre davantage son mécontentement vis-à-vis de ces deux fenêtres pour la CONMEBOL lorsque « dans d’autres confédérations telles que l’UEFA ou la CONCACAF, la période n’a pas été prolongée de deux jours, malgré le même nombre de matches d’équipes nationales. (3 matches), faisant à ces confédérations l’effort de s’adapter à un maximum de 10 jours (jusqu’à mercredi) pour la dispute des 3 matches internationaux, sans ainsi affecter les compétitions des ligues nationales”.

Dans le même ordre d’idées, la ligue s’est engagée dans un premier temps, et à l’unanimité, « à prendre des mesures conservatoires devant l’instance judiciaire compétente afin de protéger les droits et intérêts de la compétition et des clubs concernés ».

Par ailleurs, les clubs ont adopté “de communiquer à leurs joueurs convoqués par les équipes de la CONMEBOL l’impossibilité de voyager avec leurs équipes respectives, dans l’attente d’une clarification de la situation et du problème actuels”.

LaLiga organisera à nouveau des réunions avec les clubs concernés dans les prochains jours afin de mettre à jour la situation du problème généré par la FIFA. Comme nous l’avons déjà dit hier, ces clubs sont exposés à une sanction où les joueurs ne pourraient pas jouer ce quatrième jour de championnat et dans les cinq jours suivant la fin de cette fenêtre, affectant le premier jour de la Ligue des champions pour les équipes espagnoles. .