Les clubs néerlandais, les clubs les mieux notés en compétition continentale

23/10/2021 à 15h00 CEST

Les clubs néerlandais font preuve d’un grand caractère compétitif dans les différentes compétitions européennes : entre l’Ajax, le PSV, le Feyenoord et l’AZ ils enregistrent en moyenne 2,2 points par match en cette saison 2021/22.. Avec un total de 33 points entre les quatre équipes en 15 matchs, l’Eredivisie surpasse les Premier League (2,1), Ligue 1 (1,9), Bundesliga (1,6) et LaLiga (1,5).

L’équipe la plus en forme est sans aucun doute l’Ajax Amsterdam d’Erik Ten Hag : Ils ajoutent neuf points sur neuf possibles en Ligue des champions et ont battu le Borussia Dortmund (4-0) lors de la dernière journée. Avec Sébastien Haller en mode décisif (six buts en trois matchs), les Néerlandais sont l’un des rivaux les plus forts à ce début, puisqu’ils mènent également au tournoi national.

Pour sa part, Le PSV de Roger Schmidt est tombé à domicile face à l’AS Monaco et a raté une occasion de prendre la tête du groupe B devant les Monégasques, la Real Sociedad et le Sturm Graz. Avec quatre points sur neuf possibles, c’est l’équipe néerlandaise la moins performante à ce jour : Feyenoord et AZ en ont signé un total de sept en Conference League..

Feyenoord, fort à la maison

L’équipe d’Arne Slot a battu l’Union Berlin dans son fief lors de la troisième journée de la Conference League et a confirmé sa bonne dynamique à domicile dans les compétitions européennes : elle a enregistré sa cinquième victoire consécutive au Feyenoord Stadium, le meilleur bilan du club depuis la période entre 1994 et 1996, où il a remporté un total de six victoires.

L’équipe néerlandaise a une certaine expérience des compétitions continentales : elle a remporté sa première et unique Coupe d’Europe lors de la saison 1969/70 et a ensuite remporté deux coupes UEFA en 1973/74 et 2001/02.. Ils ont également décroché un total de 15 titres d’Eredivisie, le dernier en 2016/17, ce qui les catapulte au troisième rang des clubs les plus titrés des Pays-Bas.