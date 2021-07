Les clubs non professionnels doivent céder leurs droits audiovisuels à la RFEF

14/07/2021 à 11h54 CEST

Hier, le Conseil des ministres a approuvé un nouvel arrêté royal 15/2021 et qui modifie une nouvelle fois l’arrêté royal de vente centralisée en vigueur depuis le 30 avril 2015.

Rédaction qui, comme IUSPORT l’anticipe et SPORT l’a confirmé, affecte la commercialisation des droits des clubs non professionnels et qu’ils doivent céder cette commercialisation à la RFEF, en tant qu’organisateur des compétitions.

Bien que déjà connue, la nouvelle rédaction précise également que les droits audiovisuels de la nouvelle ligue professionnelle féminine seront commercialisés par la nouvelle entité qui se constitue, et non par la RFEF.

L’arrêté-loi royal 5/2015, du 30 avril, a été modifié, “clarifiant”, dit le préambule du nouveau RDL, les règles et procédures à appliquer pour la commercialisation conjointe des droits audiovisuels par la RFEF, en tant qu’entité organisatrice. concours publics et non professionnels.

A cet effet, il est institué le transfert obligatoire par les participants aux compétitions nationales officielles de football des pouvoirs de commercialisation en commun des droits audiovisuels inclus dans le champ d’application du présent arrêté-loi royal.

De même, en ce qui concerne les obligations des entités participant au championnat de la Ligue nationale, « les destinataires et les objectifs des fonds ont contribué à titre de contribution de solidarité au développement du football amateur et des infrastructures fédératives, ainsi qu’à l’amélioration de la compétitivité des non- catégories professionnelles”.

La forme de répartition des revenus à tirer de la commercialisation des droits audiovisuels des compétitions nationales organisées par la RFEF est également abordée, précisant que “les revenus de la Supercoupe serviront à promouvoir le football amateur” et introduisant les critères de la répartition des ressources des autres compétitions, qui seront réparties entre les clubs ou entités participant à chacune d’elles selon les critères approuvés par eux, à la majorité et pour toute la période à vendre, dans le cadre des organes spécifiques créés par la RFEF à cet effet.

TEXTE APPROUVÉ

Article 3. Modification du décret-loi royal 5/2015, du 30 avril, sur les mesures urgentes relatives à la commercialisation des droits d’exploitation du contenu audiovisuel des compétitions de football professionnel.

« Le décret-loi royal 5/2015 du 30 avril sur les mesures urgentes relatives à la commercialisation des droits d’exploitation du contenu audiovisuel des compétitions de football professionnel est modifié comme suit :

Un. Le paragraphe 2 de l’article 2 est modifié et est libellé comme suit :

“deux. La participation à une compétition nationale officielle de football entraînera nécessairement le transfert par ses titulaires à l’entité organisatrice des pouvoirs de commercialisation en commun des droits audiovisuels inclus dans le champ d’application du présent arrêté-loi royal.

Aux fins du présent arrêté-loi royal, et sans préjudice des pouvoirs reconnus par la législation sportive générale, sera considérée comme entité organisatrice :

a) La Ligue nationale de soccer professionnel, concernant le championnat de la Ligue nationale de première et deuxième division.

b) La Fédération royale espagnole de football, en ce qui concerne la Coupe SM el Rey, la Supercoupe d’Espagne et le reste des compétitions nationales qu’elle organise, tant masculines que féminines, dans toutes les spécialités de la modalité de football tant que ces compétitions ne sont pas déclarés compétitions professionnelles. A compter de cette déclaration, la Ligue professionnelle créée à cet effet acquerra le statut d’entité organisatrice. »

Deux. La lettre c) de l’article 6.1 est modifiée et est ainsi libellée :

«C) Un 2% sera remis à la Fédération royale espagnole de football, à titre de contribution solidaire au développement du football amateur et des infrastructures fédératives ainsi qu’à l’amélioration de la compétitivité des catégories non professionnelles. Ce montant peut être augmenté dans le cadre de l’accord visé à l’article 28 du décret royal 1835/1991, du 20 décembre, sur les fédérations sportives espagnoles et le registre des associations sportives. De ces 2 pour cent, 50 pour cent seront alloués aux fédérations de portée territoriale, selon le nombre de licences, aux fins et selon les critères de répartition que le gouvernement détermine par règlement. Les 50 pour cent restants seront appliqués aux activités de la Fédération royale espagnole de football pour la promotion et le développement des équipes de football espagnoles dans toutes les spécialités, la promotion du football amateur et la fourniture des infrastructures propres nécessaires, dans les termes qui sont établis par règlement.”

Trois. La section 1 de l’article 8 est modifiée et est désormais libellée comme suit :

“1. La Fédération royale espagnole de football peut commercialiser directement les droits audiovisuels de la Coupe SM el Rey et de la Supercoupe d’Espagne conformément à l’article 4. Elle peut également commercialiser directement, dans les conditions prévues à l’article 2.2, les autres compétitions au niveau de l’État qui organise, tant masculin que féminin, en régime de compétition et de publicité, et sous réserve des dispositions de l’article 4.5.

La Fédération Royale Espagnole de Football distribuera les revenus issus de la commercialisation des droits de la Coupe SM el Rey selon les critères suivants :

a) 60 % des revenus seront alloués aux équipes de la Ligue nationale de football professionnel et seront alloués conformément aux règles énoncées à l’article 5. Aux fins d’application du critère 1 de la lettre b) de l’article 5.3, seuls les entités qui participent aux huitièmes de finale de la compétition au cours des cinq dernières saisons seront prises en considération, avec la pondération suivante : Champion 22% ; Finaliste, 16 % ; Demi-finalistes, 9 %, quarts de finale, 6 %, huitième de finale, 2,5 %.

b) Les 40% restants seront utilisés pour promouvoir le football amateur et les équipes d’autres catégories qui participent à la compétition.

Au sein de la Fédération Royale Espagnole de Football, un organe de gestion de même composition que celui établi à l’article 7 sera institué, avec deux spécialités :

a) Le président de la Ligue nationale de football professionnel sera remplacé par le président de la Fédération royale espagnole de football.

b) Un club de la deuxième division B, élu par les clubs sportifs ou les sociétés anonymes de cette catégorie, est membre de l’organe.

Cet organe aura les fonctions prévues aux lettres a), d), e) et g) de l’article 7.1 concernant la Copa de HM el Rey et la Supercoupe d’Espagne.

La Fédération royale espagnole de football répartira les revenus obtenus de la commercialisation de chacune des autres compétitions entre les clubs ou entités participant à chacune d’entre elles selon les critères approuvés par eux, à la majorité et pour toute la période à commercialiser. , dans les le cadre des organes spécifiques que la Fédération royale espagnole de football créera à cet effet.

Dans tous les cas, les critères de répartition incluront les résultats sportifs, l’impact social de chacun des clubs, la promotion de l’académie des jeunes et du football de base.

Sur les revenus qui correspondent à chacun des clubs, ils doivent allouer, par l’intermédiaire de la Fédération royale espagnole de football, 2,5% d’entre eux au financement d’un fonds de compensation à partir duquel les entités sportives qui descendent de la catégorie qui ont été commercialisées conjointement ; et 3% qui serviront de contribution solidaire à l’ensemble du football amateur et aux infrastructures nécessaires à son bon développement.

La Fédération Royale Espagnole de Football répartira ces 3% comme suit : 1% aux Fédérations Autonomes, en fonction du nombre de licences délivrées ; 1% à la promotion de la catégorie objet de commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux ; et 1% à toutes les équipes espagnoles dans les catégories non absolues et aux propres infrastructures de la Fédération. “