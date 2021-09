Les clubs Prem surveillent toujours l’objectif d’Arsenal malgré le renouvellement du contrat

in

Selon un rapport, plusieurs équipes de Premier League, dont Arsenal, continuent de surveiller Alexander Isak de la Real Sociedad.

L’international suédois a marqué 17 buts impressionnants en 34 matches de Liga en 2020-21. Il avait également l’air impressionnant en représentant son pays au Championnat d’Europe de cet été.

Le joueur de 21 ans a réussi deux passes décisives avant que la Suède ne soit éliminée par l’Ukraine en huitièmes de finale.

L’excellent développement d’Isak s’est traduit par un nouveau contrat exceptionnel avec Sociedad. Ils lui ont accordé une augmentation de salaire et ont prolongé son contrat jusqu’en juin 2026.

Comme les clubs espagnols doivent inclure une clause libératoire dans le contrat de chaque joueur, celui d’Isak a été fixé à 90 millions d’euros (77 millions de livres sterling). Malgré cela, le point de vente espagnol Fichajes affirme que de nombreux clubs anglais sont toujours intéressés par un accord.

Ils comprennent Arsenal, qui étaient fermement liés à une offre peu après la fin de l’Euro.

Le patron des Gunners Mikel Arteta et le directeur technique Edu Gaspar sont à la recherche de nouveaux attaquants. Pierre-Emerick Aubameyang a maintenant 32 ans et Alexandre Lacazette se rapproche de la porte de sortie.

Isak pourrait être l’homme parfait pour animer leur attaque. On pense également qu’il formerait une connexion mortelle avec des gens comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Cependant, Arsenal devra faire face à beaucoup de concurrence pour la signature de la starlette. L’autre Premier League reste anonyme, bien que Liverpool et Chelsea aient été liés dans le passé.

Après avoir signé son contrat amélioré, Isak a déclaré sur le site officiel de la Sociedad : « Je suis très heureux de continuer à la Real.

“C’est un grand club, je me sens aimé ici et j’espère profiter des choses avec cette équipe pendant encore de nombreuses années.”

Isak a commencé sa carrière avec AIK dans sa Suède natale. Le Borussia Dortmund est venu l’appeler en janvier 2017 et l’a récupéré pour un peu moins de 8 millions de livres sterling.

Mais après 13 matchs et un but pour Dortmund, il a été vendu à la Sociedad pour 13,5 millions de livres sterling.

Arteta réagit à la première victoire d’Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta dit que son équipe “avait l’air différente” dans la victoire 1-0 sur Norwich.

Le capitaine du club Aubameyang a marqué le seul but à l’Emirates Stadium alors qu’Arsenal a récolté ses premiers points de la campagne.

Après la victoire, Arteta a déclaré aux journalistes : « Nous sommes vraiment heureux. Nous savions que c’était un match très délicat et nous avons obtenu ce que nous voulions, c’est-à-dire gagner le match et marquer des points.

« Nous avons dû souffrir mais je savais que pour gagner le match, ce serait comme ça.

« Ils étaient prêts à souffrir aujourd’hui, mais ils donnent, donnent, donnent à l’équipe. Aujourd’hui et la semaine dernière, tout s’est enchaîné.

“Nous devons nous améliorer dans beaucoup de choses, mais aujourd’hui, nous avons fait sept changements et c’était déjà différent.”

