Les clubs Premier ont payé 272 millions aux agents l’année dernière

31/03/2021 à 16:19 CEST

Les clubs de Premier League ont payé 272 millions de livres sterling (320 millions d’euros) en honoraires et commissions aux agents et intermédiaires entre février 2020 et février 2021.

Selon les informations publiées par la Fédération anglaise (FA), le club qui a payé le plus dans ces commissions était Chelsea, avec plus de 35 millions de livres.

Sans surprise, les « Bleus » ont effectué plusieurs signatures importantes sur le marché de l’été dernier, comme celui de Kai havertz, pour 80 millions d’euros, Timo Werner, 60 millions, Ben Chilwell, 50 millions, et Hakim Ziyech, 40 millions.

Manchester City suit dans le tableau, qui a dépensé 30 millions en agents, avec l’embauche de Ruben Dias (68 millions), Nathan Aké (45 millions) et Ferran torres (23 millions) entre autres.

En troisième position apparaît Manchester United, avec 29 millions, suivi de Liverpool (21 millions), Tottenham Hotspur (16,5 millions) et Arsenal (16,4 millions).

En dehors des «Big Six», ceux qui ont dépensé le plus d’argent pour ces transactions sont Everton (14 millions), Wolverhampton Wanderers (12,6 millions) et Leicester City (12,5 millions).