Les clubs s’entendent à l’unanimité sur le renouvellement d’Antonio Martín

Les clubs de la L’ACB a proposé et accepté à l’unanimité de renouveler Antonio Martín en tant que président de l’Association des clubs de basket-ball jusqu’en 2025. Antonio Martín (Madrid, 1966) a été nommé président de l’acb en juillet 2018 pour une durée de quatre saisons, jusqu’en 2022.

Un an avant la fin, Les clubs ont souhaité renforcer leur confiance dans la gestion réalisée et ont proposé et accepté à l’unanimité de renouveler leur mandat jusqu’en 2025.

Au cours de ses trois années à la tête de l’ACB, Antonio Martín et son équipe de direction -avec le directeur général José Miguel Calleja à la tête- ont fait face aux défis de la pandémie et le changement d’orientation et d’image de l’organisation, en plus de diriger la croissance économique avec 23 % de revenus supplémentaires et normaliser les relations avec les organisations qui composent l’écosystème du basket espagnol.

Merci pour la confiance

Antonio Martín voulait «Merci aux clubs pour leur confiance, tant dans la gestion réalisée que dans ce que nous pouvons faire ensemble dans les années à venir. Depuis mon arrivée en 2018, j’ai ressenti tout votre soutien & rdquor ;.

“Cette décision montre que malgré la nature différente de chacun des clubs, ils ont fait preuve d’une grande générosité pour travailler ensemble et faire passer l’acb au niveau supérieur d’intérêt. Nous avons la meilleure ligue nationale d’Europe, avec de très grandes équipes, des entraîneurs, des joueurs et des arbitres du premier ordre mondial. Nous avons un long chemin à parcourir; notre défi est d’être de plus en plus attractif, d’atteindre plus d’audiences et de poursuivre la croissance de la génération de revenus & rdquor;, Ajouter.

Enfin, le président de l’ACB a souligné que « Ce renouveau passe aussi par une stabilité institutionnelle favorisée par de bonnes relations avec le CSD, la FEB et d’autres organisations, qui partagent un dialogue constructif pour faire grandir le basket & rdquor;