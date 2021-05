Les CMT Music Awards ajoutent Mickey Guyton et plus à la liste des performances

CMT a révélé la deuxième série d’interprètes de haut niveau prêts à monter sur scène pour les «CMT Music Awards» 2021. Animée par les superstars Kelsea Ballerini et Kane Brown, l’émission sera diffusée le mercredi 9 juin à 20 h HE / 19 h 00 CT sur CMT, MTV, MTV2, Logo, Paramount Network et TV Land.

S’ajoutant à sa liste toujours croissante d’interprètes puissants, les «CMT Music Awards» de cette année mettront en lumière les plus grands hitmakers et les nominés des étoiles aux côtés de la prochaine génération de superstars country pour encore plus de performances inédites et de croisements jamais vu collaborations.

La liste complète des artistes du deuxième tour comprend:

BRELANDE + Mickey Guyton (“Vidéo féminine de l’année”, “Vidéo révolutionnaire de l’année”, “Vidéo de l’année”)

Carrie Underwood («Vidéo collaborative de l’année», «Vidéo de l’année») + NEEDTOBREATHE

Chris Young («Vidéo collaborative de l’année») + Kane Brown («Vidéo masculine de l’année», «Vidéo collaborative de l’année», «Vidéo de l’année»)

Kelsea Ballerini («Vidéo féminine de l’année», «Performance CMT de l’année,« Vidéo de l’année ») + Paul Klein de LANY

Dame A («Vidéo duo / groupe de l’année») + Carly Pearce («Vidéo féminine de l’année») + Gabby Barrett («Vidéo féminine de l’année»)

Lauren Alaina + Jon Pardi

Luke Bryan (“Vidéo masculine de l’année”)

Thomas Rhett (“Vidéo masculine de l’année”)

Les artistes nouvellement révélés rejoindront les performances solo et collaboratives à ne pas manquer précédemment annoncées par les frères Osborne + Dierks Bentley, Chris Stapleton, Luke Combs, Mickey Guyton + Gladys Knight et Miranda Lambert, Jack Ingram + Jon Randall

La seule émission de récompenses entièrement votée par les fans de la musique country revient pour célébrer les stars les plus chaudes de la musique, offrant deux heures et demie de performances non-stop et de collaborations uniques dans et autour de Music City. Chaque gagnant est sélectionné par les fans et le vote est désormais ouvert à vote.cmt.com jusqu’au mardi 1er juin à 15h / 2h. À ce moment-là, les six meilleurs finalistes seront révélés pour la «vidéo de l’année», le vote pour le prix le plus recherché de la soirée se poursuivant tout au long de l’émission le 9 juin.

Pour une liste complète des nominations, visitez le site officiel de Country Music Television.