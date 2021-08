Les co-animateurs de «Good Morning America» se seraient mis à la gorge

Un procès récemment intenté contre l’ancien producteur principal de Good Morning America Michael Corn aurait déclenché des tensions dans les coulisses de l’émission matinale d’ABC, les co-animateurs George Stephanopoulos et Robin Roberts se seraient affrontés au sujet de leur traitement des affirmations selon lesquelles leur ancien Le patron a agressé sexuellement plusieurs femmes, ont déclaré lundi quatre initiés au Daily Beast.

Kirstyn Crawford, une productrice qui travaille en étroite collaboration avec Stephanopoulos sur GMA, est la personne qui a intenté une action en justice contre Corn, alléguant qu’il l’avait agressée sexuellement et avait cultivé un environnement de travail toxique. Corn a nié les allégations portées contre lui et ABC s’est engagé à lutter contre ses allégations devant les tribunaux. Lors d’un appel GMA à l’échelle de l’équipe, le procès a été discuté et Roberts est devenu ému, déclarant: “Si cela arrivait à quelqu’un de mon équipe, j’aurais brûlé l’endroit”, ont déclaré plusieurs personnes présentes au Daily Beast.

La remarque était un coup moins que subtil à Stephanopoulos, que le procès a nommé comme étant informé de l’agression sexuelle présumée de Crawford il y a près de quatre ans. Lorsque Stephanopoulos a entendu parler du commentaire, il aurait été « livide » et Roberts est resté « indigné » par la façon dont ABC a traité les allégations ainsi que par l’inaction perçue de son co-animateur.

Pendant ce temps, la porte-parole d’ABC News, Caragh Fisher, a déclaré dans une déclaration au Daily Beast que les deux co-stars vont “bien”, ajoutant: “Elle lui a dit personnellement qu’elle ne faisait pas référence à lui et a appelé l’équipe le lendemain pour réitérer que son commentaire ne concernait pas un seul individu.”

Les allégations de Crawford au sujet de Corn ont été soulevées pour la première fois en novembre 2017, selon le procès, car le mouvement MeToo a entraîné l’éviction de Matt Lauer par NBC et CBS forçant Charlie Rose pour des allégations d’inconduite sexuelle. Le procès allègue que Stephanopoulos a parlé à Crawford dans son bureau à ce moment-là, lui disant qu’il avait entendu dire qu’elle aurait été agressée par Corn à Los Angeles en 2015 lors d’un voyage aux Oscars.

“Il a attrapé la tête de Crawford et l’a tirée contre sa poitrine et n’arrêtait pas de lui dire de” se détendre “et de demander” pourquoi êtes-vous si tendu? “”, indique le procès de l’incident présumé, dans lequel Crawford et Corn ont voyagé ensemble dans un Uber . “Corn a alors commencé à embrasser Crawford sur la tête et à lui frotter les jambes. Il a accusé Crawford d’être “peu sûre d’elle” et lui a demandé si elle avait des “problèmes de papa”.”

Le procès affirme qu’après que Stephanopoulos a appris que son producteur avait été agressé sexuellement, il a divulgué l’affaire à Heather Riley, alors directrice principale de la publicité pour GMA, Derek Medina, alors vice-président principal des affaires commerciales, et Tanya Menton, vice-présidente de litige. Crawford a discuté des allégations d’agression sexuelle avec Riley mais, craignant des représailles de la part du supérieur, n’a pas déposé de plainte officielle.