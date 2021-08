Les co-animateurs de ‘The View’ se réunissent en personne et portent un toast à Barbara Walters .

in

Les fans de The View ont beaucoup à célébrer en septembre. L’émission devrait revenir pour une 25e saison historique dans quelques semaines seulement, et pour une exclusivité avec PEOPLE Magazine, les co-animateurs se sont réunis en personne pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 les a amenés à animer virtuellement l’émission.

Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, et Sara Haines reviennent pour « prendre un peu de temps pour profiter de The View » dans quelques semaines seulement. Meghan McCain, la seule voix conservatrice de la série, a récemment quitté la série après quatre ans, comme le Grio l’a signalé précédemment. Pourtant, les quatre dames restantes semblent ravies de revenir à la table pour la 25e saison, et PEOPLE a capturé le moment réconfortant où les dames se sont enfin réunies.

Dans la vidéo réconfortante, les dames se saluent sur le plateau de leur tournage de célébration. Les premiers à arriver étaient les hôtes Hostin et Haines. Hostin et Haines sont devenus des co-animateurs permanents de l’émission à son retour pour sa 20e saison en 2016. Haines a brièvement quitté l’émission pour accueillir Strahan, Sara et Keke à Good Morning America, avant de revenir dans la saison 24.

Behar, qui est le seul co-hôte original restant à la table, a rejoint les dames sur le plateau. Dans la vidéo, Hostin et Haines s’exclament tous les deux : “C’est de la joie !” alors qu’elle marche sur le plateau. Puis, gardant le meilleur pour la fin bien sûr, Goldberg rejoint les autres dames sur le plateau pendant qu’elles s’exclament. Haines attire immédiatement Goldberg pour une étreinte, Hostin disant avec insolence: “Sara est une câline!”

Alors que les dames prennent conscience de la nature historique de leur 25e saison, Behar partage avec les femmes: “Je ne peux pas croire que cela fait 25 ans… J’essaie toujours de finir une phrase que j’ai commencée en 1997!” Elle fait ensuite une blague pleine d’esprit, en disant: “Ce sont les blagues, d’accord, mère——! Ça y est.”

La vidéo se termine avec les femmes en train de griller Barbara Walters, la femme qui a tout commencé il y a 25 ans. Walters n’était pas seulement co-créateur de la série, mais a fait partie du panel emblématique de 1997 à 2014. Tenant des flûtes à champagne et des cupcakes sur le thème de The View, les femmes crient : « Pour toi Barbara ! alors qu’ils lui portaient un toast.

The View a également partagé une mise à jour concernant la 25e saison et leur plan pour remplacer le siège de McCain à la table. Par date limite, Condoleezza Rice, Mia Love, Gretchen Carlson, et Alyssa Farah servira de co-hôtes invités dans les mois à venir. Ana Navarro, qui sert de co-animateur le vendredi, reviendra également pour compléter.

La liste des co-hôtes invités comprend également Real Housewives of New York City Eboni K. Williams.

La saison 25 de The View sera diffusée le 7 septembre.

