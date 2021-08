Les co-hôtes invités de ‘The View’ annoncés après le départ de Meghan McCain

La place de Meghan McCain à la table de discussion de The View ne restera pas vide longtemps. Après que McCain a quitté le talk-show ABC début août après un séjour de quatre ans, le réseau a dévoilé lundi une liste de co-animateurs invités pour rejoindre les co-animateurs de retour Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Sara Haines, ainsi comme la commentatrice politique Ana Navarro. Les hôtes invités incluent Condoleezza Rice, Mia Love, Gretchen Carlson et Alyssa Farah, entre autres, car The View a choisi de prendre “un peu de temps pour remplir le siège”, ce qui signifie qu’un remplacement permanent de McCain ne sera annoncé que plus tard. Date.

Le premier à rejoindre les discussions sur les “sujets brûlants” sera l’Amour. La date limite rapporte que Love, une ancienne membre du Congrès de l’Utah, aura un séjour d’une semaine en tant qu’hôte invité à partir de la semaine du mardi 7 septembre, la semaine de la première de la saison 25 du talk-show. Love rejoindra le panel d’hôtes de retour alors que The View revient dans son studio de New York avec son premier public en studio depuis mars 2020, lorsque de nombreux talk-shows ont supprimé le public en direct au milieu de la pandémie de coronavirus. Les comptes sociaux de The View ont taquiné le jalon de la saison, ainsi que le retour des apparitions en studio, sur ses comptes de médias sociaux.

Selon Deadline, en plus de son retour en tant que commentateur politique, Navarro servira également de co-hôte invité régulièrement tout au long de la saison à venir. Les autres co-animateurs invités incluent l’animateur de télévision SE Cupp, le journaliste et Real Housewives of New York City’s Eboni K. Williams, la journaliste Mary Katharine Ham, la courtier immobilier et star de télé-réalité Cameran Eubanks, et la femme d’affaires, Carly Fiorina. Pour le moment, la date de début de leurs séjours d’hébergement d’invités n’a pas été annoncée.

La décision de The View d’amener une liste de co-animateurs invités intervient alors que le talk-show commence sa recherche de son nouveau co-animateur permanent après la sortie de McCain en août. Après avoir rejoint The View pour la première fois en octobre 2017 en tant que remplaçant de Jedediah Bila, McCain a annoncé au début de l’épisode du 1er juillet qu’elle quitterait le talk-show de longue date afin de passer plus de temps avec sa famille à DC McCain, qui a accueilli son premier enfant avec son mari Ben Domenech en septembre 2020, a expliqué que, “comme toute nouvelle maman le sait, quand je pense à l’endroit où je veux [my daughter] La liberté d’avoir son premier pas et ses premiers mots, j’ai juste cette vie vraiment merveilleuse ici que j’ai finalement eu l’impression de ne pas vouloir partir.” McCain a déclaré que la décision de quitter The View “n’était pas une décision facile” et elle “J’ai beaucoup réfléchi, conseillé et prié, et parlé à ma famille et à mes amis proches.”

McCain a fait sa dernière apparition dans The View le 7 août. Le talk-show d’ABC devrait lancer la saison 25 le mardi 7 septembre avec un public en direct en studio. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières mises à jour !