Les co-stars de ’90 Day Fiance’ sortent ensemble dans une romance surprise

L’émission de téléréalité de TLC, 90 Day Fiance: The Single Life, la deuxième saison de la première le 12 novembre, promet déjà d’être pleine de drame. Dans la première bande-annonce, il a été révélé que les anciens membres de la distribution de 90 Day Fiance, Jesse Meester et Jeniffer Tarazona, sortaient ensemble. Meester était auparavant sorti avec Darcey Silva dans 90 Day Fiancé: Before the 90 Days saisons 1 et 2, tandis que Tarazona était avec Timothy « Tim » Malcolm dans 90 Day Fiancé: Before the 90 Days saison 3.

Ils se sont connectés en ligne et sont maintenant en couple, bien que Tarazona admette dans la bande-annonce qu’ils ne sont pas exclusifs. « J’ai l’impression que je pourrais tomber amoureuse de Jesse, mais je sors aussi avec quelqu’un d’autre », avoue-t-elle dans une interview. Cependant, Meester est éperdument. « Je me sens vierge, je redécouvre, genre, whoa », dit Meester dans la bande-annonce. « J’ai l’impression de tomber amoureux de toi », a-t-il déclaré à Tarazona dans une autre scène.

Tarazona, un mannequin colombien, était déjà sorti avec Malcolm, et un problème majeur dans leur relation était sa réticence à être physiquement intime avec elle. Cela a conduit à beaucoup de spéculations sur sa sexualité. Meester a alimenté cette spéculation dans l’épisode de dimanche de 90 Days Bares All après qu’on lui ait demandé s’il savait pourquoi ils n’avaient jamais été intimes, en répondant: « Je pense que c’est assez évident. »

« Pour être honnête, Jeniffer m’a dit avant de le rencontrer qu’il parlait toujours de moi et à quel point j’étais génial, et comment elle devrait me vérifier », a déclaré Meester. « Et quand j’ai entendu ça pour la première fois, j’ai été un peu pris au dépourvu, genre, pourquoi tu parles de moi ? On a demandé à Meester s’il pensait que Malcolm voulait le mettre en contact avec Tarazona, mais il a répondu: « Non, je pense que Tim m’admirait juste. » Meester a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Malcolm, mais qu’il avait regardé des parties de sa saison et « en avait bien ri ». « Mais, je ne savais rien de lui, ou de lui parlant de moi et disant toutes ces grandes choses, alors, merci, Tim, à cause de ça et d’autres choses, moi et Jeniffer sommes maintenant ici, donc je Je suis un peu reconnaissant pour cela », a-t-il déclaré. Les fans peuvent regarder la saison 2 de 90 Day Fiance: The Single Life sur TLC et Discovery+ à partir du 12 novembre.