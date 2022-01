Les co-stars de « Full House » de Bob Saget parlent de sa mort inattendue

Les co-stars de « Full House » de Bob Saget brisent le silence après l’annonce de la mort subite de la star à 65 ans.

La co-vedette de longue date de « Full House » de Saget, John Stamos, a été le premier acteur à commenter publiquement la mort inattendue de l’acteur.

Stamos a joué Jesse Katsopolis aux côtés de Danny Tanner de Saget pendant près de 200 épisodes de la sitcom des années 1990 entre 1987 et 1995. Peu de temps après que le bureau du shérif du comté d’Orange à Orlando, en Floride, a confirmé la nouvelle de la mort de Saget, l’acteur de 58 ans s’est adressé à Twitter de partager qu’il est « éviscéré » par la nouvelle qu’un de ses meilleurs amis est décédé si soudainement.

« Je suis brisé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui », a écrit Stamos dimanche. « Je t’aime tellement Bobby. »

Peu de temps après, Candace Cameron Bure, qui jouait la fille à l’écran de Saget, DJ Tanner, a partagé un tweet similaire exprimant son choc et sa tristesse de perdre un membre de sa famille à la télévision.

« Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle écrit avec un emoji au cœur brisé. « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus de ma vie. Je l’aimais tellement. »

Un tweet des forces de l’ordre dimanche a déclaré: « Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel au sujet d’un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. »

Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré à Fox News Digital que des députés ont répondu à un appel au Ritz-Carlton Orlando juste après 16 heures et ont trouvé Saget inconscient dans une chambre d’hôtel et ont été déclarés morts sur les lieux. Le service d’incendie du comté d’Orange a également répondu à l’appel.

Aucune cause de décès n’était disponible dans l’immédiat. Un porte-parole de la police a déclaré que le bureau du médecin légiste déterminerait cela à une date ultérieure.

Saget est devenu célèbre grâce à son rôle aux côtés de Stamos et Dave Coulier dans « Full House », où il incarne un père veuf de trois jeunes filles qui demande à son beau-frère et meilleur ami d’emménager dans leur maison de San Francisco pour l’aider. lui élève les enfants sans la présence de leur maman. Le spectacle a été un énorme succès et est resté populaire des décennies après sa conclusion.

En 2016, Saget a brièvement relancé son rôle de Danny Tanner dans le renouveau de Netflix « Fuller House », qui a duré cinq saisons sur la plateforme de streaming.